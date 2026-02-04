Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日挫110点 「ATMX」成跌市元凶 传马斯克秘访光伏企业 钧达升逾8%｜港股开市

更新时间：12:15 2026-02-04 HKT
发布时间：09:28 2026-02-04 HKT

恒指今早低开37点后，虽然一度倒升65点，高见26899点，但很快便调头向下，最多曾跌241点至26724点，截至中午报26724点，跌110点或0.41%，成交金额1,514亿元；科指报5347点，跌120点或2.2%。

蓝筹股中，「ATMX」成跌市元凶，腾讯（700）半日跌3.4%、小米（1810）跌2.6%，连同阿里（9988）跌0.9%及美团（3690）跌2.2%，4只股份已合共拖低恒指逾130点。单计股价变幅，携程（9961）更大跌逾6%，为半日表现最差蓝筹。

消息面上，近日有传言指腾讯元宝红包链结有病毒，使用元宝App会默认开启AI等，腾讯昨日（3日）澄清指不存在有关情况；微信今早（4日）亦发公告称，对元宝的违规链结进行处置，限制其在微信内直接打开，相关处置措施即日生效。元宝则透过官方微博表示，正在紧急优化调整分享机制，将尽快上线，确保用户抢红包体验。

另一方面，据内媒专栏《能见派》引述消息指出，马斯克团队近期秘密访问中国多间光伏企业，考察项目涉及设备、矽片及电池组件等，当中重点考察有异质结及钙钛矿技术的光伏企业；同时，有光伏企业证实曾与马斯克团队接触，但考察内容需要保密。

消息刺激光伏相关股逆市炒上，其中钧达股份（2865）升逾8%；信义玻璃（868）升逾6%；协鑫新能源（451）升3%；信义光能（968）亦升逾2%。

随着Google推出Genie 3能够即时生成游戏场景，以及Anthropic推出一款面向企业内部法务团队的工具，引发市场对AI颠覆性冲击的担忧，美股多只软件股遭抛售。美股三大指数全线向下，其中道指收市跌166点或0.34%，报49240点；标指跌58点或0.84%，报6917点 ；纳指则跌336点或1.43%，报23255点。

港股方面，恒指今早低开37点，报26797点。科网股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1%；腾讯（700）跌1.5%；美团（3690）跌1.8%；京东（9618）升0.2%；百度（9888）及小米（1810）则分别跌1%及0.2%。

金价重上5,000美元之上

金价回升，重上5,000美元关口之上。赤峰黄金（6693）开市升3.9%；山东黄金（1787）升3.5%；灵宝黄金（3330）升3.4%；紫金（2899）升2%；同系紫金黄金国际（2259）升2.9%；中国白银（815）则升2.9%。

国恩科技公开发售超购2250倍

新股国恩科技（2768）今日正式挂牌，该股公开发售部份录约2,250倍超购，一手中签率2%，国际发售超购9倍。该股开市报45元，升25%。

北水动向方面，昨日净买入港股9.52亿元，腾讯（700）、南方恒生科技（3033）及中移动（941）分别获净买入19.55亿元、6.69亿元及4.08亿元；而盈富基金（2800）、中芯（981）及阿里（9988）分别遭净卖出37.63亿元、15.77亿元及11.98亿元。 

