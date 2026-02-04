恒指升12点 腾讯挫4% 传马斯克秘访光伏企业 信义玻璃涨6% 专家料假前市况弱｜港股收市

港股全日走势反复，科网股沽压严重拖低指数表现，但多个板块有炒作，助恒指重叩两万七关，但受制20天线，全日收报26847点，升12点。大市成交2854亿元，北水净流入急增至133.7亿元，近两周最多。

恒指低开37点后，早段受科技股下跌拖累，最多跌241点，午后资金流入多个板块，助恒指重新上升，最多升170点，触及两万七关口，收市报26847点，升12点。国指收报9048点，跌4点。科指报5366点，跌100点或1.8%。

市场对科技股忧虑未除，该板块集体挨沽，携程集团（9961）跌6.1%报455元；腾讯（700）跌4%报558元；网易（9999）收跌3.3%报191.9元；百度集团（9888）跌3%报137.2元；是跌幅最大的四只蓝筹股。

携程泻6%蓝筹最伤 官媒批诱导消费

科网股近日负面消息不断，腾讯旗下AI产品元宝因涉及红包推广方式涉及「诱导分享」违规，干扰微信平台生态、损害用户体验，微信决定对元宝的春节营销违规链接实施限制，禁止其在微信内直接打开。至于携程被官媒批评其在铁路12306官方免费的候补购票功能，包装成「付费特权」，有关模式存在不透明和诱导消费的问题，可能损害消费者的权益。

「SaaS末日」引发抛售 金蝶插13%

SaaS概念股重伤，金蝶国际（268）大插12.6%报11.06元，成跌幅最大科指成分股；微盟（2013）泻8.3%报2元；中国软件国际（354）跌6.7%报4.58元。富瑞指出行业正面对「SaaSpocalypse（SaaS末日）」，美国AI初创公司Anthropic推出服务企业法务团队的工具后，再次掀起市场忧虑SaaS的商业模式能否持续，导致Saas板块人踩人抛售。

长和升2% 巴拿马公司作国际仲裁

中港地产股造好，新世界（017）升4.3%报10.69元；九仓置业（1997）升2.6%报28元；长实（1113）升1.1%报45.94元。汇丰指出，香港地产业受到结构性利好因素支持，强劲股市表现亦为楼市带来积极的财富效应，流动性亦持续充裕，对前景乐观。另外长和（001）涨2%报65.3元，旗下巴拿马港口公司已对该国的特许经营合约裁定违宪展开国际仲裁。

内房方面，华润置地（1109）升5.4%报31.94元；中海外（688）扬3.9%报14.53元；龙湖集团（960）升3.1%报10.44元。至于新城发展（1030）大升10.2%报2.81元；融创中国（1918）涨8.8%报1.24元。

光伏股炒上，信义玻璃（868）升5.9%收报10.81元，成表现最好蓝筹股；协鑫新能源（451）升3%报1.37元；信义光能（968）升2.6%报3.55元。钧达股份（2865）一度大涨15.1%，收市倒跌1.5%报45.02元。

据内媒专栏《能见派》引述消息指出，特斯拉行政总裁马斯克团队，近期秘密访问中国多间光伏企业，考察项目涉及设备、矽片及电池组件等，当中重点考察有异质结及钙钛矿技术的光伏企业；同时有光伏企业证实曾与马斯克团队接触，但考察内容需要保密。

李明德料26500至27500点上落 北水假期沽货

大圣资产管理投资经理李明德表示，港股持续受外围气氛拖累，美国息口政策未明朗，加上临近农历新年，不少资金沽货锁定仓位，预计短期恒指在26500至27500点上落。他指出，今年外资逐步重投港股，中国经济数据预期持续向好，相信大市消化获利盘后，以及3月业绩期展示企业盈利增长动力，大市可重拾中长线升势。

毋忧腾讯迎AI游戏竞争 料550可吸纳

对于腾讯连日挨沽，李明德指出近日负面消息或只是借势沽货，主要原因是市场忧虑AI正冲击游戏产业，扼杀中游的游戏设计商，而且中小游戏开发商成本下降，对腾讯带来更多竞争威胁。但他认为，腾讯同样能靠AI提升游戏营运效率，基本面未见改变，目前预测市盈率仅16倍亦不贵，料跌至540至550元水平是吸纳良机。

恒指今早低开37点后，虽然一度倒升65点，高见26899点，但很快便调头向下，最多曾跌241点至26724点，截至中午报26724点，跌110点或0.41%，成交金额1,514亿元；科指报5347点，跌120点或2.2%。

蓝筹股中，「ATMX」成跌市元凶，腾讯（700）半日跌3.4%、小米（1810）跌2.6%，连同阿里（9988）跌0.9%及美团（3690）跌2.2%，4只股份已合共拖低恒指逾130点。单计股价变幅，携程（9961）更大跌逾6%，为半日表现最差蓝筹。

消息面上，近日有传言指腾讯元宝红包链结有病毒，使用元宝App会默认开启AI等，腾讯昨日（3日）澄清指不存在有关情况；微信今早（4日）亦发公告称，对元宝的违规链结进行处置，限制其在微信内直接打开，相关处置措施即日生效。元宝则透过官方微博表示，正在紧急优化调整分享机制，将尽快上线，确保用户抢红包体验。

另一方面，据内媒专栏《能见派》引述消息指出，马斯克团队近期秘密访问中国多间光伏企业，考察项目涉及设备、矽片及电池组件等，当中重点考察有异质结及钙钛矿技术的光伏企业；同时，有光伏企业证实曾与马斯克团队接触，但考察内容需要保密。

消息刺激光伏相关股逆市炒上，其中钧达股份（2865）升逾8%；信义玻璃（868）升逾6%；协鑫新能源（451）升3%；信义光能（968）亦升逾2%。

随着Google推出Genie 3能够即时生成游戏场景，以及Anthropic推出一款面向企业内部法务团队的工具，引发市场对AI颠覆性冲击的担忧，美股多只软件股遭抛售。美股三大指数全线向下，其中道指收市跌166点或0.34%，报49240点；标指跌58点或0.84%，报6917点 ；纳指则跌336点或1.43%，报23255点。

港股方面，恒指今早低开37点，报26797点。科网股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1%；腾讯（700）跌1.5%；美团（3690）跌1.8%；京东（9618）升0.2%；百度（9888）及小米（1810）则分别跌1%及0.2%。

金价重上5,000美元之上

金价回升，重上5,000美元关口之上。赤峰黄金（6693）开市升3.9%；山东黄金（1787）升3.5%；灵宝黄金（3330）升3.4%；紫金（2899）升2%；同系紫金黄金国际（2259）升2.9%；中国白银（815）则升2.9%。

国恩科技公开发售超购2250倍

新股国恩科技（2768）今日正式挂牌，该股公开发售部份录约2,250倍超购，一手中签率2%，国际发售超购9倍。该股开市报45元，升25%。

北水动向方面，昨日净买入港股9.52亿元，腾讯（700）、南方恒生科技（3033）及中移动（941）分别获净买入19.55亿元、6.69亿元及4.08亿元；而盈富基金（2800）、中芯（981）及阿里（9988）分别遭净卖出37.63亿元、15.77亿元及11.98亿元。