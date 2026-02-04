Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低开37点 科网股向下 黄金股续反弹 国恩科技首挂升25%｜港股开市

股市
更新时间：09:28 2026-02-04 HKT
发布时间：09:28 2026-02-04 HKT

随着Google推出Genie 3能够即时生成游戏场景，以及Anthropic推出一款面向企业内部法务团队的工具，引发市场对AI颠覆性冲击的担忧，美股多只软件股遭抛售。美股三大指数全线向下，其中道指收市跌166点或0.34%，报49240点；标指跌58点或0.84%，报6917点 ；纳指则跌336点或1.43%，报23255点。

港股方面，恒指今早低开37点，报26797点。科网股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1%；腾讯（700）跌1.5%；美团（3690）跌1.8%；京东（9618）升0.2%；百度（9888）及小米（1810）则分别跌1%及0.2%。

金价重上5,000美元之上

金价回升，重上5,000美元关口之上。赤峰黄金（6693）开市升3.9%；山东黄金（1787）升3.5%；灵宝黄金（3330）升3.4%；紫金（2899）升2%；同系紫金黄金国际（2259）升2.9%；中国白银（815）则升2.9%。

国恩科技公开发售超购2250倍

新股国恩科技（2768）今日正式挂牌，该股公开发售部份录约2,250倍超购，一手中签率2%，国际发售超购9倍。该股开市报45元，升25%。

北水动向方面，昨日净买入港股9.52亿元，腾讯（700）、南方恒生科技（3033）及中移动（941）分别获净买入19.55亿元、6.69亿元及4.08亿元；而盈富基金（2800）、中芯（981）及阿里（9988）分别遭净卖出37.63亿元、15.77亿元及11.98亿元。 

