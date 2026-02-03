Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

道指再创新高 早段升逾200点 Palantir绩优飙11% 储局鸽派理事料今年减息逾1厘

股市
更新时间：22:40 2026-02-03 HKT
发布时间：22:34 2026-02-03 HKT

美股继续造好，金价回弹稳定市场气氛，道指再创历史新高，道指早段升逾200点。

道指报49653点，升153点；标指报6993点，升17点；纳指报23691点，升99点或0.4%。

国防科技股Palantir（PLTR）急升逾11%，该公司上季收入按年增长70%至14.07亿美元，经调整每股盈利升79%至0.25美元，均好过市场预期。Google母企Alphabet（GOOG）亦升逾1%。

联储局理事米兰：货币政策对经济仍紧缩

联储局理事米兰（Stephen Miran）表示，预计今年减息幅度将多于1厘，因目前货币政策对经济仍过于紧缩，并指虽然通膨持续高于2%的中性目标，但物价压力相对温和。米兰属于鸽派人士，其任期已于1月底完结，但仍留任至下届理事埋班为止。

专家：美股大方向升势未断

法国兴业银行欧洲股票策略主管Roland Kaloyan指出，市场持续关注的业绩期大致表现对板，不少公司均能符合预期，故相信短期内市场向好的势头不会转变。

Solus另类资产管理策略师Dan Greenhaus，减息预期及良好经济前景的利好因素未有改变，预期2月市场波动或会较大，但人工智能主题大方向继续推动市场向上。

