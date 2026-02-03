恒指公司今年扩大追踪科技资产 「将生物科技指数带到海外」 持续推进蓝筹100只目标

恒指于2021年改革，目标将恒指成份股数目增至100只。恒指公司行政总裁巫婉雯表示，此是一个持续的进程，宁愿重质，慢慢适时加入，故没有特定一个时间表，而恒指最重要的是反映香港股票市场，即是代表性是否足够，现时恒指成份股有88只，其总市值占整个香港股票市场超过2000只股票市值的逾6成。

港交所正就建议标准化证券交易的每手股数，由目前超过40种简化至只有8种，进行咨询。被问及此会否影响指数编制，她表示没有影响，并解释在计算指数时，会考虑一间公司的市值，即是其发行股数、股价和流通系数（有多少股票在市场上流通），故根据该公式，手数调整仅影响其成交。

今年将深耕科技相关及收益主题产品

恒指公司今年的发展方向包括扩大追踪科技相关指数的资产管理规模、持续扩展生物科技指数、积极推动产品创新，以及推进海外市场的业务发展，将资金流带回港。

她进一步解释，公司今年将重点深耕与科技有关的产品，以及收益主题等两个范围，基于公司是市场导向，在现时减息环境下，投资者想要收益产品，去年公司推出恒生高息股30指数ETF。另希望将恒生生物科技指数带到海外，因为香港新股市场亦充斥生物科技公司。至于跨市场亦是今年的发展方向，希望推出更多ETF Connect（交易所买卖基金互联互通）相关的指数，即是指数中有6成配置港股，4成配置其他市场，公司计划主力做美股，现时有一只恒生港美科技指数纳入ETF互联互通。除了美国市场，公司有研究其他国家，但最终都要吻合投资者或基金公司的需求。

她提及，国内投资者对主题型产品感兴趣，海外或本地市场则有所不同。在亚洲区中，韩国投资者的交易所买卖基金（ETF）市场较为成熟，接受性较快，故公司可能会将与科技相关的备兑认购期权（covered call）ETF概念带过去。至于对香港市场参与较少的国家，如日本、加拿大，去年公司主要与这些市场谈及科技板块。恒指公司目前有150只ETF产品，遍布在17个不同的交易所，当中约一半产品在内地市场，另一半来自包括香港在内的海外市场。去年对于科技指数来说是一个突破，自去年初DeepSeek事件后，海外投资者不断地关注中国科技股票的发展，公司亦希望透过这些不同的ETF，将外国投资者关心中国科技股票的需求，带回香港。

恒生双科技指数上月推出 未来或调整当中两个指数的比重

恒指公司上月初推出恒生双科技指数，指数采用固定比例将恒生科技指数和恒生生物科技指数的成份股结合，比例分别为75%和25%。恒指公司产品总监林颖婷表示，在恒生科技指数和恒生生物科技指数中，有两只重叠股份，故恒生双科技指数只有58只成份股，未来有机会调整两个指数的比例，因为公司每一季会检视成份股数目，每一年检视每条指数的编算方法，以紧贴市场发展。 去年恒生科技指数和恒生生物科技指数均创推出以来的最大年度升幅，分别为23.5%和64.5%。