Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美资基金威灵顿指金价属健康调整 料沃什上场无改减息方向

股市
更新时间：17:36 2026-02-03 HKT
发布时间：17:36 2026-02-03 HKT

国际金价经历近日暴跌后喘定，美国大型基金威灵顿投资管理投资方案总监Andrew Sharp-Paul表示，黄金早前受大量投机仓位推动上升，已达到其估值上限及目标价，认为近日大跌属健康调整，并有机会趁低增持。

Andrew Sharp-Paul表示，黄金作为多元化工具有结构性优点，可对冲通胀、地缘政治等风险，在投资组合中扮演低相关性的角色。但他指出，对黄金前景仅属中性，在配置时会较谨慎。

美国经济强劲 料下半年始减息

市场关注美国联储局新主席提名人沃什的利率政策立场，威灵顿投资管理固定收益投资组合经理Ross Dilkes指出，对沃什的作风持开放态度，预期美国通胀温和，各项经济数据支持未来进一步减息，而非单凭个人取态可改变。该基金投资策略师Jeremy Butterworth亦指出，相信沃什未来带领的联储局继续保持独立性，决策以数据主导。他预计，目前美国经济增长强劲，最快要下半年才有条件减息。

市场未见逆转 倡超配股票

对于市场前景，Andrew Sharp-Paul指出，全球市场正从高度稳定合作局面，转向波动性更大、合作减少的新环境，但目前见不到市场有转向的催化剂，仍处于「金发女孩经济」，即高增长及较低通胀，财政及货币政策仍然宽松，因此倾向在投资组合中，逐步增加风险敞口，包括超配股票，特别是美国及日本股市。

亚洲寻AI硬件企业

威灵顿投资管理投资总监Philip Brooks指出，随著预期美元持续走弱，显现更多亚洲投资机会，但该公司较专注于高品质、高股息的公司，包括寻找AI供应链的硬件公司，而非单纯追逐高增长市场。

AI泡沫未形成

另外，该基金股票投资组合经理Tim Manning明言，AI泡沫尚未形成，主要由于全球AI投资规模只占全球GDP约1%，较过去新兴科技泡沫的2至4%为低，目前企业只在AI建设的初期。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
5小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
5小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
6小时前
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
法官表明限潘焯鸿下周四前还清69万元否则颁令破产。刘晓曦摄
潘焯鸿遭入禀呈请破产 官限下周四前还清69万元否则颁令破产 潘强调户口仍遭冻结
社会
6小时前
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
社会
6小时前