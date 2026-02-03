美资基金威灵顿指金价属健康调整 料沃什上场无改减息方向

国际金价经历近日暴跌后喘定，美国大型基金威灵顿投资管理投资方案总监Andrew Sharp-Paul表示，黄金早前受大量投机仓位推动上升，已达到其估值上限及目标价，认为近日大跌属健康调整，并有机会趁低增持。

Andrew Sharp-Paul表示，黄金作为多元化工具有结构性优点，可对冲通胀、地缘政治等风险，在投资组合中扮演低相关性的角色。但他指出，对黄金前景仅属中性，在配置时会较谨慎。

美国经济强劲 料下半年始减息

市场关注美国联储局新主席提名人沃什的利率政策立场，威灵顿投资管理固定收益投资组合经理Ross Dilkes指出，对沃什的作风持开放态度，预期美国通胀温和，各项经济数据支持未来进一步减息，而非单凭个人取态可改变。该基金投资策略师Jeremy Butterworth亦指出，相信沃什未来带领的联储局继续保持独立性，决策以数据主导。他预计，目前美国经济增长强劲，最快要下半年才有条件减息。

市场未见逆转 倡超配股票

对于市场前景，Andrew Sharp-Paul指出，全球市场正从高度稳定合作局面，转向波动性更大、合作减少的新环境，但目前见不到市场有转向的催化剂，仍处于「金发女孩经济」，即高增长及较低通胀，财政及货币政策仍然宽松，因此倾向在投资组合中，逐步增加风险敞口，包括超配股票，特别是美国及日本股市。

亚洲寻AI硬件企业

威灵顿投资管理投资总监Philip Brooks指出，随著预期美元持续走弱，显现更多亚洲投资机会，但该公司较专注于高品质、高股息的公司，包括寻找AI供应链的硬件公司，而非单纯追逐高增长市场。

AI泡沫未形成

另外，该基金股票投资组合经理Tim Manning明言，AI泡沫尚未形成，主要由于全球AI投资规模只占全球GDP约1%，较过去新兴科技泡沫的2至4%为低，目前企业只在AI建设的初期。