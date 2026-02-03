互联网服务公司增值税传上调 腾讯曾挫6% 机构反驳称「可信度极低」

科网股今早集体大跌，腾讯（700）及阿里巴巴（9988）分别曾跌6%及5%，快手（1024）一度挫7.7%。市场有传继中资电讯股服务增值税被上调后，互联网服务公司的增值税亦将被上调。不过，有内媒引述机构指，金融及互联网服务税率上调的传言在税种、法律及政策逻辑上均站不住脚，可信度极低。

腾讯、阿里及快手，半日分别跌3%、1.77%及4.35%。

市场有传内地政府上调电讯商增值税后，下一步将对互联网公司征收更高的增值税。内媒引述机构指，金融业、游戏、广告等均属于增值税「现代服务」下的细分项目，法定税率为6%，这与税率为9%的基础电讯、建筑等行业有明确区分，无政策依据将其归入更高档位。

调整需严谨立法或行政程序

同时，自今年1月1日起施行的《中华人民共和国增值税法》明确规定了三档税率：13%、9%、6%。金融服务、现代服务适用6%税率。近期财政部、税务总局2026年第9号公告仅针对基础电讯服务进行了税率调整(6%上调至9%)，并未涉及金融及互联网增值服务。该机构指：「税率调整需严谨的立法或行政程序，绝非市场臆测般随意。」

该机构又指，当前政策重心在于「稳增长、促创新、支持产业升级」。互联网平台经济、游戏出海等均是重点支持领域，此时对关键行业进行「一刀切」式加税，与整体政策导向相悖。金融业税负问题确实存在讨论，但监管思路更倾向于优化抵扣规则等结构性调整，而非简单粗暴提高税率，以免对信贷供给和金融稳定造成意外冲击。

「传言属于典型市场噪音」

机构指：「此传言属于典型的市场噪音，可能源于对单一政策文件的过度解读与误传，在情绪脆弱时被放大。」未来更可能出现的税收规范，是针对部分企业税收优惠资格(如高新技术企业资质)的核查与清理，而非直接上调法定税率。此类影响范围有限且可控。互联网龙头公司的股价核心驱动力仍是自身业务增长、AI商业化进程及盈利能力提升，短期情绪扰动不改长期逻辑。

科指曾挫20%落入熊市边缘

科技股急挫，拖累恒生科技指数半日下跌1.3%，今早曾低见5338点，较10月高位（6715点）下挫20%，技术上落入熊市边缘。野村国际财富管理北亚首席投资官Julia Wang表示，自12月以来科指表现平淡，今日疲弱开局可能是投资者转向在其他地方逢低买入的仓位调整，以及市场对税收变化的一些担忧，「相对于基本面，该指数似乎有点超卖。随著我们进入2月中旬的中国科企业绩和3月的政策会议，我们实际上可能会看到更大幅度的反弹。」

三大中资电讯商联通（762）、中电信（728）及中移动（941）周日（1日）齐齐发公告，表示中国财政部及国家税务总局，规定自今年1月1日起，在中国境内，利用固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动适用的税目由增值电信服务调整为基础电信服务，对应增值税税率由6%调整为 9%。

联通、中电信今早未止泻

三公司均表明，调整将对收入及利润产生影响。联通、中电信及中移动周一（2日）分别泻6.3%、5%及2.3%。联通及中电信今早未止泻，半日分别跌1.87%及1.76%，中移动股价靠稳，半日升0.7%。