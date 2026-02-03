Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Palantir上季收入飙七成 今年指引超预期 盘后升近7%

股市
AI大数据巨头Palantir公布2025财年第四季业绩，受惠于AI平台（AIP）的强劲需求，总收入达14.07亿美元，按年大幅增长70%；当中美国商业业务成收入增长引擎，单季收入达5.07亿美元，按年激增137%，美国政府业务收入则按年增长66%至5.7亿美元。期内，净利润为6.09亿美元；经调整后每股盈利为0.25美元，优于预期的0.23美元。

「40法则」达到127%

值得注意的是，衡量软件公司增长与利润平衡的「40法则」（Rule of 40）得分，Palantir远胜于其他竞争对手，达到127%。

受业绩表现强劲提振，Palantir盘后一度拉升9.1%，高见161.2美元，随后轻微回落，盘后收报158.05美元，升6.9%。不过，Palantir股价自去年11月业绩发布后，已由历史高位回落29%。

CEO称「我们是独一无二」

展望未来，Palantir预计2026年全年收入将介乎71.82亿至71.98亿美元，远高于华尔街预期的62.2亿美元；公司更预计，美国商业收入增长率将至少达115%。此外，Palantir预计2026年第一季收入介乎15.32亿至15.36亿美元，经调整营运利润则预计在8.7亿至8.74亿美元之间。

Palantir联合创始人兼行政总裁Alex Karp在声明中表示，「我们是『n of 1』（独一无二），这些数据证明了这一点。」他指出，只有Palantir选择专注于扩展由AI模型快速进步所带来的营运杠杆规模化。

