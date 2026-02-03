港股反弹有望 回补部份下跌裂口｜古天后

2月3日，大致多云，早上清凉。上周五贵金属市场急泻，但昨日于美股市场反弹，跌幅大大收窄，加上美国最新公布嘅制造业数据远胜预期，美股先跌后回稳。道指低开114点后，反弹最多592点，高见49484，收市升幅略为回顺，升515点或1.05%，报49407；标指升37点或0.54%，报6976；纳指升130点或0.56%，报23592。

重磅股中，Nvidia股价收市跌2.9%，该公司行政总裁黄仁勋日前称向AI初创OpenAI投资千亿美元并非承诺，微软及Meta分别跌1.6%和1.4%；Tesla跌2%，集团1月喺欧洲核心市场表现惨淡，法国销售量创3年新低，按年跌42%，挪威骤降88%。甲骨文宣布发行新债，股价一度升4%，收市倒跌2.7%；苹果则反弹4.1%，沃尔玛亦反弹4.1%，Visa攀升3.7%。资源股止跌回稳，Newmont及Barrick Mining股价分别反弹0.4%和1.3%，美国铝业升2.4%。

大摩吁增持估值偏低消费股

迪士尼业绩展望未及分析员期望，股价急插7.3%，为跌幅最大道指成份股；Caterpillar反弹5.1%，为表现最强道指成份股。虽然部份美企上季业绩令人失望，但高盛策略员Ben Snider认为，美企今年业绩前景依然稳固，逾半业绩指引高于分析员估算，比率超越过往平均40%；摩根大通策略员Mislav Matejka亦称，强劲盈利及合理通胀水平，应有助抵消地缘政治及其他风险。至于摩根士丹利策略员Michael Wilson建议，投资者增持估值偏低周期性消费股，相信该板块有望受惠于家庭资产负债表状况良好。

资金流入债市避险，美国10年期债券价格一度攀升，债息相应回落，其后转涨3.9个基点，至4.283厘，对息口较敏感嘅2年期债息回升4.7个基点，至3.574厘。美国1月份ISM制造业指数从去年12月47.9升至52.4，重上50的盛衰分界线，并优于预期48.5，期内制造业采购经理指数（PMI）终值报52.4，高过初值51.9。美汇指数一度续扬0.76%至97.73，日圆曾跌0.65%至155.79兑每美元。

港股于2月首个交易日表现麻麻，由于美国特朗普提名嘅联储局下任主席沃什（Kevin Warsh）属于鹰派代表，不过为咗迎合特朗普，沃什近期公开支持减息，令货币政策更添不明朗。人选公布后，美股回落、美元走强、债息上升的嘅即时市场反应，反映市场忧虑未来联储局独立性受影响。市场认为，沃什沃虽然已转軚支持减息，但与其一向主张以缩表控制货币供应想法，显然存在矛盾，除非其彻底改变理念，否则上任或修正「选举口号」，亦意味联储局乱局或将延续下去，反助力加快全球去美元化步伐。

恒指上方反弹阻力约27400

美股上周五急回，令黄金、白银及加密货币暴泻，港股昨日一度急跌879点，收市跌幅虽收窄，但仍跌611点，报收26775，失守10日及20日线，短短两个交易日累泻逾千点。不过至夜期时段，美股反弹，除伊朗与美国将展开谈判，与此同时，特朗普宣布与印度达成贸易协议，美股三大指数回升，夜期及ADR持续反弹，夜期更一度重上二万七大关。今早黑期于27000水平附近徘徊，料今日港股高开。由于昨日港股裂口低开，恒生指数遗下27100-27384下跌裂口，料港股今早高开后，或有机会回补部份裂口。

虽然港股连续两日急泻逾千点，但目前港股投资情绪仍偏向乐观，即使随外围股市震荡，短期或持续反复波动，但亦只系超买后借势回调，而并非扭转升势。港股流动性改善与盈利预期上修仍然成立，即使美联储局更换主席，仍无改中线美国货币政策仍偏向宽松、美元内在价值下降趋势。而中国经济前景逐步回暖，唔少外资已开始增加配置中港股市。不过短线港股或继续反复整固，暂时短线支持为26400-26500，上方反弹阻力约为27400，能成功回补昨日下跌裂口，重返5日线即约27400水平之上企稳，则后市仍有望挑战高位。

古天后