恒指高开220点 黄金相关股反弹 东鹏饮料守招股价 云知声折让18%配股｜港股开市

环球股市经历一轮震荡后，恐慌情绪有所缓和，美股三大指数周一反弹，其中道指收市升515点或1.05%，报49407点；标指升37点或0.54%，报6976点；纳指升130点或0.56%，报23592点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.65%至7681点。值得留意的是，美国劳工统计局表示，由于联邦政府部份「停摆」，原定于本周五（6日）公布的1月就业报告将不会按时公布，并在政府资金恢复后重新安排发布时间。

金价回暖 银价升逾4%

金价及银价回暖，现货金价今早反弹逾2%至4767美元，现货银价则升逾4%至82.6美元。比特币方面，昨日低见74,604美元后反弹，今早报79,183美元，微升0.3%；不过，以太币今早跌约1%，暂报2,352美元。

焦点股中，美股存储概念股继续亮眼，Sandisk（SNDK）周一升逾15%，美光科技（MU）升逾5%，希捷科技（STX）及西部数据（WDC）亦分别升逾6%及8%。

港股方面，恒指今早高开220点，报26995点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升1.3%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）升0.3%；京东（9618）升0.5%；百度（9888）及小米（1810）则分别跌0.3%及0.7%。

金价及银价回升，招金（1818）反弹5%；赤峰黄金（6693）升4.7%；灵宝黄金（3330）亦升4%；山东黄金（1787）升3.6%；紫金（2899）升3.4%；同系紫金黄金国际（2259）升4.7%；中国白银（815）则升1.6%。

东鹏饮料一手中签率15%

个股消息方面，东鹏饮料（9980）今日正式挂牌，公开发售部分录约56倍超购，一手中签率15%，国际发售则超购逾14倍。该股今早开市报248元，无起跌。

云知声折让18%配股

云知声（9678）配售100.8万股新H股，集资约3.1亿元，相当于经扩大后H股及已发行股份总数约2.3%及约1.4%，每股配售价310元，较上日收市价376.6元折让18%。该股今早开市报356.4元，跌5.4%。

歌礼制药配股筹逾8亿

此外，歌礼制药（1672）配售6,925.6万股，集资约8.4亿元，相当于经扩大后发行股份总数约6.5%，每股配售价12.18元，较上日收市价12.69元折让4%。该股今早开市报12.69元，无起跌。

北水动向方面，昨日净买入港股19.07亿元，腾讯（700）、小米（1810）及国寿（2628）分别获净买入13.04亿元、2.78亿元及1.88亿元；而华虹半导体（1347）、紫金矿业（2899）及石药（1093）则分别遭净卖出6.15亿元、4.64亿元及3.93亿元。



