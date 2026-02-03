恒指半日升54点 科网股集体重挫 航天股爆升 腾讯拖累62点｜港股午市

恒指今早高开220点后，随后升幅收窄，最低一度跌344点，紧后逐步回升，截至中午报26830点，升54点或0.2%，半日成交1,952亿元。科指方面，中午报5453点，跌72点或1.32%。

石药批准在中国进行临床试验

蓝筹股中，石药集团（1093）宣布自主研发的体内CAR-T产品SYS6055注射液，获得国家药品监督管理局批准在中国展开临床试验，消息刺激股价涨4.15%至9.53元，成表现最好蓝筹。

市场有传继中资电讯股服务增值税被上调后，互联网服务公司的增值税亦将被上调。受到消息影响，快手（1024）、百度（9888）及腾讯（700），分别跌4.35%、3.54%，以及3.09%，为表现最差的三只蓝筹成分股，单计腾讯已拖累恒指62点。

其他科网股亦拖累恒指，集体录得下跌，阿里巴巴（9988）跌1.78%；美团（3690）跌1.69%；小米（1810）跌1.14%；京东（9618）跌0.45%。

相关文章：互联网服务公司增值税传上调 腾讯曾挫6% 机构反驳称「可信度极低」

商业航天板块集体上涨，主要受惠于SpaceX宣布收购xAI，以及SpaceX申请部署百万颗卫星，构建大规模太空数据中心。钧达（2865）一度升12.95%报41.68元；亚太卫星（1045）升9.75%；金风科技（2208）升5.71%。

MINIMAX推出音频大模型

个股方面，MINIMAX（100）近期正式发布MiniMax Music 2.5音频大模型，股价一度飙升12.89%至591元。

---

环球股市经历一轮震荡后，恐慌情绪有所缓和，美股三大指数周一反弹，其中道指收市升515点或1.05%，报49407点；标指升37点或0.54%，报6976点；纳指升130点或0.56%，报23592点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.65%至7681点。值得留意的是，美国劳工统计局表示，由于联邦政府部份「停摆」，原定于本周五（6日）公布的1月就业报告将不会按时公布，并在政府资金恢复后重新安排发布时间。

金价回暖 银价升逾4%

金价及银价回暖，现货金价今早反弹逾2%至4767美元，现货银价则升逾4%至82.6美元。比特币方面，昨日低见74,604美元后反弹，今早报79,183美元，微升0.3%；不过，以太币今早跌约1%，暂报2,352美元。

焦点股中，美股存储概念股继续亮眼，Sandisk（SNDK）周一升逾15%，美光科技（MU）升逾5%，希捷科技（STX）及西部数据（WDC）亦分别升逾6%及8%。

港股方面，恒指今早高开220点，报26995点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升1.3%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）升0.3%；京东（9618）升0.5%；百度（9888）及小米（1810）则分别跌0.3%及0.7%。

金价及银价回升，招金（1818）反弹5%；赤峰黄金（6693）升4.7%；灵宝黄金（3330）亦升4%；山东黄金（1787）升3.6%；紫金（2899）升3.4%；同系紫金黄金国际（2259）升4.7%；中国白银（815）则升1.6%。

东鹏饮料一手中签率15%

个股消息方面，东鹏饮料（9980）今日正式挂牌，公开发售部分录约56倍超购，一手中签率15%，国际发售则超购逾14倍。该股今早开市报248元，无起跌。

云知声折让18%配股

云知声（9678）配售100.8万股新H股，集资约3.1亿元，相当于经扩大后H股及已发行股份总数约2.3%及约1.4%，每股配售价310元，较上日收市价376.6元折让18%。该股今早开市报356.4元，跌5.4%。

歌礼制药配股筹逾8亿

此外，歌礼制药（1672）配售6,925.6万股，集资约8.4亿元，相当于经扩大后发行股份总数约6.5%，每股配售价12.18元，较上日收市价12.69元折让4%。该股今早开市报12.69元，无起跌。

北水动向方面，昨日净买入港股19.07亿元，腾讯（700）、小米（1810）及国寿（2628）分别获净买入13.04亿元、2.78亿元及1.88亿元；而华虹半导体（1347）、紫金矿业（2899）及石药（1093）则分别遭净卖出6.15亿元、4.64亿元及3.93亿元。



