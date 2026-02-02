Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股趁金价喘定反弹 道指升逾200点 甲骨文拟巨额融资曾升4% 稀土股集体上扬

股市
更新时间：22:52 2026-02-02 HKT
发布时间：22:52 2026-02-02 HKT

外围贵金融跌势放缓，美股早段出现反弹，道指升逾200点。

道指报49167点，升275点；标指报6959点，升20点；纳指报23524点，升63点或0.3%。

Nvidia跌逾2% 否认投资OpenAI计划停滞

Nvidia（NVDA）跌逾2%，有传Nvidia对OpenAI的千亿美元投资计划陷入停滞，但行政总裁黄仁勋有关投资从来不是承诺，该集团会逐项审慎评估。特斯拉（TSLA）亦跌逾2%。至于苹果（AAPL）及亚马逊（AMZN）升逾1%。

甲骨文（ORCL）曾升4%，该集团计划今年透过债务及股权融资筹集450亿至500亿美元，用于撷建云基础设施。

传美启动战略矿产储备计划

美国稀土股上扬，USA Rare Earth（USAR）升16%，Critical Metals（CRML）涨13%；United States Antimony（UAMY）升14%。据报美国计划启动战略关键矿产储备计划，投放约120亿美元作启动资金，旨在减少中国稀土和其他金属的依赖。

专家料属健康调整 短线反弹

法国金融公司La Financiere de l'Echiquier交易主管David Kruk指出，黄金、白银和一些科技股的确存在过热迹象，这次下跌属健康回调，并估计未来几日会出现反弹。

