韩股单日急挫逾5% 跑输区内股市 SK海力士大跌逾8%

美国总统特朗普上周提名沃什接任联储局主席后，令市场对减息预期降温，同时缓解了对联储局独立性忧虑，导致贵金属市场急挫，以及环球股市受压。其中南韩首尔综合指数（KOSPI）今日收报4949点，跌274点或5.26%，跑输区内主要市场；此外，KOSPI 200期货亦曾急跌5%，一度触发短暂停市5分钟。

分析师：市场需冷却短线过热情绪

焦点股中，去年初以来领涨全球的晶片巨头三星电子跌逾6%，SK海力士更跌逾8%。首尔大信证券分析师在一份报告中指出，尽管KOSPI继续上修潜力已扩大至 5800点，但目前市场需要冷却短线过热的情绪，「若要走得更远，必须稍作喘息」。

同时，Nvidia行政总裁黄仁勋周末在台北表示，早前传出拟对OpenAI 投资1,000亿美元的报道，「绝非正式承诺」，公司将针对每一轮融资逐次评估。Allspring全球投资基金经理Gary Tan指出，黄仁勋的讲话可能对短期信心造成冲击，特别是今年以来涨幅强劲的AI相关股。

区内其他股市表现方面，日经225指数收报52655点，跌667点或1.25%；台湾加权指数报31624点，亦跌439点或1.37%。

