港股超买调整 还看廿日线支持｜古天后

2月2日，日间干燥，大致天晴。上周港股于周三及周四连续两日创下四年半新高至周四高位28056，但至周五显著下跌580点，并以贴近当日低位的27387收市，虽然按周仍升638点及2.38%，但至夜期时段，期指一段跌至27081低位，收市反弹至27330收市，ADR及今早黑期则跌穿27300水平，料今日大市低开。

港股整固完成 仍有条件向上

上周五恒指首次跌穿5日线（27414）收市，料今日5日线将上移至27500水平。港股回调主要因技术走势超买，但市底保持强劲，相信本次调整幅度唔会大太，如今日未能收复5日线企稳，本周进一步调整至10日线约27000水平料有支持，料20日线目前约为26863有更大支持。只要外围股市不作深度调整，港股本周或先行于26800至27800水平之间进行整固，修正超买技术指标，暂未能判断本轮升浪是否结束并转势。

除非恒指明显跌穿20日线，则有可能完成本轮升浪，并进一步往50日线及100日线约26200至26300水平寻找支持，否则港股整固完成后，仍有条件再向上破顶，或以本轮业绩期、重磅股业绩及前景前望表现决定后市去向。

理性看待全球资产重估潮

因贵金属价格急跌，金矿股难免受压，要观望金价何时止跌。目前市场对获提名为联储局主席沃什之政策取态仍不明朗，但地缘政治因素始终有利于金价表现，今年要有心理准备价将大坐过山车，建议短线先观望，短线金价料于4800水平上落，上方阻力约为5000/5200，下方于4600/4400有不俗支持。科技股则要继续关注本周美国科企公布业绩，经过上月一轮升势，下一个关注点为港股科企的业绩是否对办。

最近全球兴起「卖出美国」（Sell USA）交易，并将之与美元弱势联系。事实上，美国总统特朗普有意用弱美元扶持当地经济，投资者要对冲美元贬值风险，其中一个选择就系买入黄金，故令金价近期急升。不过，美元转弱之际，暂见到美股及美债相对稳定，反映沽出美元唔等于卖出美国。

虽然去美元化系全球新趋势，但亦唔可能一步到位，美元亦唔会短期崩溃。估计今年各项资产波动性会增加，投资者要理性看待全球资产重估潮，好好管控风险，方能立于不败之地。

古天后