内地钓鱼装备制造商乐欣户外招股 入场费6186元 引入两基石投资者

股市
更新时间：10:24 2026-02-02 HKT
发布时间：10:24 2026-02-02 HKT

新股罕有地在周末推进上市计划，内地钓鱼装备制造商乐欣户外（2720）上周六开始招股，将于本周四（5日）截止招股，2月10日挂牌。该股发行2,820.5万股，其中一成为香港公开发售，不设强制回拨，招股价介乎11.25元至12.25元，集资最多约3.5亿元，一手500股，入场费6,186.78元，中金为独家保荐人。

乐欣户外引入两个基石投资者，包括地平线创投，以及德清县产业发展投资基金旗下的黄山德钧，总认购额1.3亿元，占是次发行逾37.6%。

去年全球钓鱼装备行业排名第一

根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，集团于2024年在全球钓鱼装备行业中排名第一，市场份额为23.1%；此外，于全球钓鱼用具制造市场的市场份额则为1.3%。

业绩方面，截至去年8月底止8个月，收入录4.6亿元（人民币，下同），按年升17.7%；期内利润录5,624万元，按年增加20.4%。

至于是次集资用途，约45%将用作品牌开发及推广；约25%将用作产品设计及开发及建立全球钓鱼用具创新中心；约20%将用作升级生产设施，并提升数字化能力；以及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

