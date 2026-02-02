恒指挫611点 失守两万七 比亚迪挫7%领跌 贵金属股挨沽 专家：港股再成提款机｜港股收市

金银洗仓引发亚太区小股灾，韩国股市插5.3%最伤，中港股市亦无运行，恒指最多曾劲插880点，收市报26775点，跌611点或2.2%，两日累跌1193点。成交3478亿元；北水继续录得净流入19亿元。

A股方面，上证指数收报4015点，大跌102点或2.5%；深成指报13824点，跌381点或2.7%，两指数均见近一个月新低。创业板指数报3264点，跌82点或2.5%。

恒指最多跌880点 失守10天20天线

港股低开290点后沽压不断，午后一度低见26507点，重挫880点，收市前回顺，终收报26775点，跌611点，失守10天及20天线。国指收报9080点，跌236点。科指报5526点，跌191点或3.4%。

山东黄金及赤峰黄金插逾12%

国际金价连日暴泻，蓝筹股紫金矿业（2899）挫5.6%报39.56元；山东黄金（1787）急插12.6%报38.7元；赤峰黄金（6693）泻12.2%报35.04元；招金矿业（1818）跌8.3%报33.2元。其他资源股亦挨沽，江西铜（358）泻8.6%报43.36元；中国铝业（2600）跌6.6%报12.94元；中国宏桥（1378）跌3.5%报34.86元。

中国电动车企部分在1月交付量转弱，比亚迪（1211）急跌6.9%收报91元，成表现最差蓝筹股。野村指出，新能源车购置税减免缩水，以及政策环境收紧，可能会对电动车企造成明显的下行压力。小鹏汽车（9868）跌6.8%报66.8元；零跑汽车（9863）跌5.3%报40.18元；蔚来（9866）跌4.5%报36.88元。

电信增值税上调碍盈利 联通插6%

三大中资电讯商预计，今年电信服务增值税上调，将对收入及利润产生影响。中联通（762）挫6.3%报7.45元；中电信（728）跌5%报5.11元；中移动（941）跌2.3%报78元。

重磅科技股亦不能在跌市中幸免，阿里巴巴（9988）收市大跌3.5%报163.3元；腾讯（700）失守600大关，收挫1.2%报598.5元，小米（1810）亦跌1.2%报35.06元。

赌股逆市扬 金沙升4%冠蓝筹

不过澳门赌股逆市上扬，金沙中国（1928）收升4.1%报17.72元，成表现最好蓝筹股；银娱（027）升1.6%报40.42元；美高梅中国（2282）升1.5%报12.69元。上月澳门赌收达226.33亿澳门元，按年增加24%，好过预期。摩根士丹利预计，由于今年农历新年假期全落在2月，带来额外动力，料今个月赌收按年增长22%，而首季赌收亦升18%。

李泽铭：商品补仓潮未完 港股或试26200水平

红蚁资本投资总监李泽铭指出，商品市场崩盘引发的补仓潮，正蔓延至股市，在商品市场沽压未缓和之下，预计港股要下试50天线约26200点水平，才吸引买家入市，形式较大支持。他认为，港股中线变得不明朗，本身正处于升浪后期阶段，但中国宽松政策支持港股的长线利好因素不变。

他指出，港股正面对两大资金流出压力，港股在亚太区股市资金流动性一向最好，较易成「提款机」，「国际资金第一个谂到就系沽香港，钱最易搬返去」；另外由于联储局新主席提名人沃什作风较鹰，美债预期回报变得更高，亦会吸走部分港股资金。

---

恒指今早低开289点后，跌幅持续扩大，最多跌666点，低见26721点，中午收市跌656点或2.4%，报26730点，跌穿两万七关口，半日成交金额1,781.24亿元。科指半日跌210点或3.68%，报5507点。

联通半日跌近9% 蓝筹中最弱

蓝筹股中，阿里巴巴（9988）跌逾3%，连同比亚迪（1211）急跌7.8%及友邦（1299）跌2.3%，为3只拖累恒指最主要股份；若单计股价变幅，以中国联通（762）跌8.8%最差，中电信（728）亦跌7.6%，紫金矿业（2899）及舜宇（2382）分别跌6.6%及5.4%。

消息面上，内地电信服务增值税将由6%上调至9%，除了联通及中电信急跌外；中移动（941）亦跌2.88%。

另一方面，科网股集体下跌，百度（9888）跌3.6%；阿里巴巴（9988）跌3.25%；小米（1810）跌2.99%；美团（3690）跌2.67%；京东（9618）跌1.6%；腾讯（700）跌1.32%。

汽车股集体走弱 小鹏跌9%

汽车股亦集体走弱，小鹏（9868）交付量按月跌逾四成，股价跌9%；蔚来（9866）、理想（2015）及零跑（9863）交付量亦较上月低，股价分别跌1.47%、3.65%及5.09%。

受到金价下跌影响，黄金相关股份纷纷走低，山东黄金（1787）跌10.62%至39.56元；赤峰黄金（6693）跌9.52%；紫金黄金国际（2259）跌5.4%。

不过，博彩股则逆市上涨，澳门1月博彩收入胜市场预期，受利好消息影响，金沙中国（1928）升3.82%，成表现最好蓝筹；美高梅（2282）升0.56%；银河娱乐（027）升0.75%。

---

港股2月开局面对多变外围市况，金银价格上周暴泻，美军在伊朗附近部署，均影响入市气氛，上周恒指夜期一度跌回两万七关边缘。市场人士分析，港股牛市格局未改，外围情况未必持续影响气氛，预期恒指于27000点水平寻支持。

科网股普遍向下 阿里挫近3%

恒指今早低开289点，报27097点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.7%；腾讯（700）跌1.3%；美团（3690）跌0.7%；京东（9618）跌0.4%；百度（9888）则跌1.8%。

电信服务增值税上调 中移跌逾2%

内地三大电讯商表示，今年起电信服务增值税范围有所调整，对应增值税的税率从6%上调至9%，预计将对收入及利润产生影响；中移动（941）开市跌逾2%；联通（762）及中电信（728）分别跌7%及6.3%。

相关文章：三大中资电讯商电信服务增值税上调至9% 料影响收入及利润

金价进一步回落 灵宝黄金跌14%

金价银价进一步回落，其中金价曾低见4584美元，暂报4,680美元，跌逾4%；银价亦曾低见78.5美元，暂报82.5美元，跌逾3%；相关股未止跌，紫金（2899）跌一成；同系紫金黄金国际（2259）跌8%；灵宝黄金（3330）跌14%；山东黄金（1787）跌11%；赤峰黄金（6693）跌9.8%；中国白银（815）亦跌逾4%。

此外，多间中国电动车企公布1月数据，赛力斯（9927）及零跑汽车（9863）维持高速增长，股价分别升0.2%及跌1.5%；小米（1810）汽车交付量按月减少20%，股价跌0.85%；龙头比亚迪（1211）销量亦减少30%，股价则跌1.3%。

相关文章：中国电动车1月交付赛力斯及零跑跑出 小米汽车少两成 比亚迪销量跌30%

聂振邦：港股后市或随美汇波动

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，恒指日前大成交之下急升，有回吐实属正常，短线可望于27200点附近的裂口寻找支持，如守稳或可再上试27800点水平。他称，金银价格大跌，在港股将主要体现在紫金矿业（2899）等资源股上，但整体未见资金需沽出港股补仓，料对大市影响不大。

外围影响方面，聂认为，美国联储局下任主席迎来较鹰派的沃什（Kevin Warsh），若未有完全紧跟特朗普大幅减息的期望，反而可纾缓市场对联储局独立性的忧虑，近期美元亦见反弹，部分资金从港股流出，相信港股后市或随美汇变化而波动。

郭思治：急升之后急跌好正常

香港股票分析师协会副主席郭思治认为，港股抽升后回落，对2月开局并非坏事，后市仍然乐观，预计27000点关口已有支持。他指出，不论是港股、美股或黄金，「急升之后急跌好正常」，目前大方向是升势仍未结束，相信以反复逐步向上为主，港股目前仍偏好金融、内险、资源板块，科技股则可「平少少就慢慢买」。

本周经济数据聚焦周五的美国1月份非农业新增职位，市场预计回升至67万个，失业率维持4.4%。另外，今天将公布1月份财新中国制造业采购经理指数（PMI）。