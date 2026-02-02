恒指低开 内地电讯股及黄金相关股急跌 联通泻7% 紫金跌一成｜港股开市

港股2月开局面对多变外围市况，金银价格上周暴泻，美军在伊朗附近部署，均影响入市气氛，上周恒指夜期一度跌回两万七关边缘。市场人士分析，港股牛市格局未改，外围情况未必持续影响气氛，预期恒指于27000点水平寻支持。

科网股普遍向下 阿里挫近3%

恒指今早低开289点，报27097点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.7%；腾讯（700）跌1.3%；美团（3690）跌0.7%；京东（9618）跌0.4%；百度（9888）则跌1.8%。

电信服务增值税上调 中移跌逾2%

内地三大电讯商表示，今年起电信服务增值税范围有所调整，对应增值税的税率从6%上调至9%，预计将对收入及利润产生影响；中移动（941）开市跌逾2%%；联通（762）及中电信（728）分别跌7%及6.3%。

金价进一步回落 灵宝黄金跌14%

金价银价进一步回落，其中金价曾低见4584美元，暂报4,680美元，跌逾4%；银价亦曾低见78.5美元，暂报82.5美元，跌逾3%；相关股未止跌，紫金（2899）跌一成；同系紫金黄金国际（2259）跌8%；灵宝黄金（3330）跌14%；山东黄金（1787）跌11%；赤峰黄金（6693）跌9.8%；中国白银（815）亦跌逾4%。

此外，多间中国电动车企公布1月数据，赛力斯（9927）及零跑汽车（9863）维持高速增长，股价分别升0.2%及跌1.5%；小米（1810）汽车交付量按月减少20%，股价跌0.85%；龙头比亚迪（1211）销量亦减少30%，股价则跌1.3%。

聂振邦：港股后市或随美汇波动

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，恒指日前大成交之下急升，有回吐实属正常，短线可望于27200点附近的裂口寻找支持，如守稳或可再上试27800点水平。他称，金银价格大跌，在港股将主要体现在紫金矿业（2899）等资源股上，但整体未见资金需沽出港股补仓，料对大市影响不大。

外围影响方面，聂认为，美国联储局下任主席迎来较鹰派的沃什（Kevin Warsh），若未有完全紧跟特朗普大幅减息的期望，反而可纾缓市场对联储局独立性的忧虑，近期美元亦见反弹，部分资金从港股流出，相信港股后市或随美汇变化而波动。

郭思治：急升之后急跌好正常

香港股票分析师协会副主席郭思治认为，港股抽升后回落，对2月开局并非坏事，后市仍然乐观，预计27000点关口已有支持。他指出，不论是港股、美股或黄金，「急升之后急跌好正常」，目前大方向是升势仍未结束，相信以反复逐步向上为主，港股目前仍偏好金融、内险、资源板块，科技股则可「平少少就慢慢买」。

本周经济数据聚焦周五的美国1月份非农业新增职位，市场预计回升至67万个，失业率维持4.4%。另外，今天将公布1月份财新中国制造业采购经理指数（PMI）。