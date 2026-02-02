北水沽中移动真相大白｜唐牛
三大中资电讯商昨日齐齐发通告，提及中国财政部及国家税务总局，规定自今年1月1日起，在中国境内，利用固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动适用的税目由增值电信服务调整为基础电信服务，对应增值税税率由6%调整为 9%。三公司均表明，调整将对收入及利润产生影响。
中线储货可吼位部署
中移动连续N日遭北水沽货，终于真相大白了。究竟连日向下的股价，是否已反映上述的不利因素？现阶段难以量度，因为利润下跌，必定影响派息，亦是中资电讯股的卖点。
从操作角无度出发，短炒（牛、call）我会先行离场，因为预期短线已做顶，好仓不易执行；中线储货则可吼位部署，始终现价预测股息率已达7厘，就算减派亦有一定回报率。
唐牛
