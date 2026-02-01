三大中资电讯商电信服务增值税上调至9% 料影响收入及利润

三大中资电讯商表示，今年起电信服务增值税范围有所调整，对应增值税的税率从6%上调至9%，预计将对收入及利润产生影响。

适用税目有调整

三家电讯商指出，今年起在国内利用固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短 信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动，其适用的税目由「增值电信服务」，调整为「基础电信服务」，对应增值税税率由6%调整为9%。

中移动： 努力做强做优做大业务

中移动（941）指，将坚守主责主业， 努力做强做优做大通信服务、算力服务、智能服务，坚持网络强基、推进全栈创新，深化精益管理和提质增效，加快建设世界一流科技服务企业。

中联通：打造差异化优势

中国联通（762）指出，将坚持守正创新，坚持主责主业，聚焦连接、算力、服务及安全核心赛道，全力打造差异化优势，进一步提升营运效率，推动公司高质量发展行稳致远。

中电信：全面推进AI+行动

中电信（728）表示，将全面实施云改数转智惠战略，加快科技型企业建设，全面推进AI+行动，持续打造「算力+平台+数据+模型+应用」的一体化智能云服务，加快培育发展新动能，推动提质降本增效，持续推进企业高质量发展。