三大中资电讯商电信服务增值税上调至9% 料影响收入及利润
更新时间：18:26 2026-02-01 HKT
三大中资电讯商表示，今年起电信服务增值税范围有所调整，对应增值税的税率从6%上调至9%，预计将对收入及利润产生影响。
适用税目有调整
三家电讯商指出，今年起在国内利用固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短 信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动，其适用的税目由「增值电信服务」，调整为「基础电信服务」，对应增值税税率由6%调整为9%。
中移动： 努力做强做优做大业务
中移动（941）指，将坚守主责主业， 努力做强做优做大通信服务、算力服务、智能服务，坚持网络强基、推进全栈创新，深化精益管理和提质增效，加快建设世界一流科技服务企业。
中联通：打造差异化优势
中国联通（762）指出，将坚持守正创新，坚持主责主业，聚焦连接、算力、服务及安全核心赛道，全力打造差异化优势，进一步提升营运效率，推动公司高质量发展行稳致远。
中电信：全面推进AI+行动
中电信（728）表示，将全面实施云改数转智惠战略，加快科技型企业建设，全面推进AI+行动，持续打造「算力+平台+数据+模型+应用」的一体化智能云服务，加快培育发展新动能，推动提质降本增效，持续推进企业高质量发展。
