Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股忧沃什作风「鹰气」 道指早段跌近200点 金价曾泻8%

股市
更新时间：22:50 2026-01-30 HKT
发布时间：22:50 2026-01-30 HKT

美国总统特朗普提名前联储局理事沃什（Kevin Warsh）出任下任主席，国际市场忧虑其作风不够鸽，一度出现震荡，美股相对靠稳，道指早段跌近200点。

道指报48877点，跌194点；标指报6936点，跌33点；纳指报23539点，跌146点或0.6%。

贵金属价格遭洗仓，现货金曾跌穿5000关，低见每盎司4943美元，跌8%；现货银更曾见每盎司95美元，泻18%。

大型科技股个别发展，苹果（AAPL）跌2%，该股上季收入创新高，但指出记体忆加价或令毛利率受压。特斯拉（TSLA）则一度升2%。

学者评沃什务实

咨询公司Evercore ISI经济学家Krishna Guha认为，不必过分看重沃什的鹰派立场，甚至忧虑对市场造成剧烈波动，指出沃什一位务实主义者，而非传统鹰派。

基金经理：仅较预期鹰 对科技股非坏事

Sycomore AM投资组合经理David Rainville表示，联储局出现一位比预期更鹰派的主席，本身对科技股而言并非坏事，当纳指后市下跌，将是买入良机。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
01:34
巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会
社会
7小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
8小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
9小时前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
14小时前
屯门公路铁骑士浴血倒卧马路 疑失事飞堕桥底送院不治
00:42
屯门公路铁骑士浴血倒卧马路 疑失事飞堕桥底送院不治
突发
4小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:58
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
6小时前