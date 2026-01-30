美股忧沃什作风「鹰气」 道指早段跌近200点 金价曾泻8%
更新时间：22:50 2026-01-30 HKT
美国总统特朗普提名前联储局理事沃什（Kevin Warsh）出任下任主席，国际市场忧虑其作风不够鸽，一度出现震荡，美股相对靠稳，道指早段跌近200点。
道指报48877点，跌194点；标指报6936点，跌33点；纳指报23539点，跌146点或0.6%。
贵金属价格遭洗仓，现货金曾跌穿5000关，低见每盎司4943美元，跌8%；现货银更曾见每盎司95美元，泻18%。
大型科技股个别发展，苹果（AAPL）跌2%，该股上季收入创新高，但指出记体忆加价或令毛利率受压。特斯拉（TSLA）则一度升2%。
学者评沃什务实
咨询公司Evercore ISI经济学家Krishna Guha认为，不必过分看重沃什的鹰派立场，甚至忧虑对市场造成剧烈波动，指出沃什一位务实主义者，而非传统鹰派。
基金经理：仅较预期鹰 对科技股非坏事
Sycomore AM投资组合经理David Rainville表示，联储局出现一位比预期更鹰派的主席，本身对科技股而言并非坏事，当纳指后市下跌，将是买入良机。
