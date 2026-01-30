新股保荐人被指严重缺失 「缺乏香港IPO知识」 证监会展开主题视察

证监会发通函表示，高度关注去年新上市申请激增期间出现的问题，包括部分上市文件的拟备工作存在严重缺失，保荐人或有失当行为，以及其资源管理严重失误。证监会预告，即将对保荐人展开主题视察。而截至去年底止，有16宗上市申请的审理流程已暂停。

在审视近期的上市申请时，证监会及联交所发现保荐人在拟备上市文件及回应监管意见的过程中存在多项严重缺失，且在发售阶段未能妥善处理关键的监管流程。这些问题充分显示部分保荐人可能对上市申请人未有透彻的了解，亦有其他保荐人可能没有在提交上市申请及回复监管机构查询前进行合理的尽职审查。

证监会同时注意到，部分保荐人存在严重的资源问题，包括过度依赖外部专业人士执行特定的工作，却未有充分评估其胜任能力及资源，保荐人主要人员没有足够能力监督交易小组及参与上市委聘，以及缺乏具备香港首次公开招股所需知识、技能和经验的人员来承担保荐人工作。

收到联合函件的保荐人须在3个月内完成全面检讨

在2025年12月收到证监会与联交所的联合函件的13名保荐人，以及资源紧绌的保荐人，必须分别在3个月内针对所提出的关注事项及其可用于进行保荐人工作的资源完成全面检讨。

所有保荐人均须向证监会申报所承担的活跃上市委聘项目相对获委任保荐人主要人员数目的比例，以及任何参与首次公开招股保荐人工作的人员尚未通过所需考试的情况。证监会亦即将对保荐人展开主题视察。

就现有上市申请而言，证监会于该通函中警告，若保荐人对监管机构的答复存在严重缺漏或未能令人信纳，或该会认为上市文件不合理地冗长，项目审理流程或会暂停。截至2025年12月31日，有16宗上市申请的审理流程已暂停。就此，证监会将通知其监管同业有关审理流程暂停一事。

监督6宗或以上活跃上市申请的保荐人须提供可行的纠正及资源计划

此外，已指派任何主要人员同时监督6宗或以上活跃上市委聘项目的保荐人，必须向证监会提供可行的纠正及资源计划，并提出负责任的资源管理方案。鉴于获某些保荐人委聘的人士不符合通过所需考试的资格准则，所有从事首次公开招股保荐人工作的人士现须符合更严格的考试规定。对于工作持续不达标的保荐人，证监会或会限制其业务范围及可处理的活跃上市委聘数目。

证监会行政总裁梁凤仪表示，保荐人在上市过程中的把关角色，对维持香港资本市场质素及投资者对新股上市的信心至为关键，使市场能够在不同周期中保持稳健。惟部分保荐人在追逐交易数量时，或已削弱此重要角色。她敦促所有保荐人及参与上市申请过程的外部专业人士，切勿过度承担业务，并应担当与其自身资源水平匹配的责任，以确保其工作质素，并维护香港作为领先国际集资中心的声誉。