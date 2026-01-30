恒隆地产去年基本纯利增3.5% 末期息维持0.4元 租金受累香港经济复苏较预期慢

恒隆地产（101）去年全年基本纯利33.58亿元，按年增长3.5%，其物业销售亏损收窄，抵销物业租赁营业溢利下跌。维持派末期息每股0.4元，可选择以股代息。

内地写字楼持续疲弱

期内收入99.5亿元，按年减少11.5%，主要因为物业销售收入2.64亿元，下降83%所致；而物业租赁收入为93.9亿元，减少1.3%，因受内地办公楼租赁市场持续疲弱及香港经济复苏较预期慢影响；至于酒店收入3亿元，多57%。

恒隆：香港多管齐下措施留租户

恒隆地产表示，尽管内地消费市况疲弱抑压销售租金，但的商场表现平稳，收入稳定，大部分物业租出率维持于95%以上；香港方面，则采取积极和多管齐下措施留住租户，带动零售和办公楼组合租出率稳步增长，于年底分别维持95%和90%，同时受惠于政府推行人才入境计划，住宅及服务式寓所租出率和收入，分别按年上升3个百分点和6%。

恒隆集团去年多赚3% 末期息0.65元

另外，恒隆地产母企恒隆集团（010）去年收入104.14亿元，按年减少11.4%，基本纯利24.07亿元，升3.4%。末期息维持派每股0.65元，并无以股代息。

内地零售料逐步复苏

恒隆地产表示，内地零售租赁市场可望逐步复苏，黄金地段的前景尤其乐观，而面对奢侈品消费受压，正持续调整租户组合，并推动针对性市场营销及资产优化计划，进一步提升零售物业组合租出率和客流量，为市况好转时有序复苏作好准备。同时恒隆指，在「零售空间营造」概念指引下，推动实体店从单纯交易平台转型为社交及体验空间。

港零售租金可望靠稳

对于香港市场前景，恒隆地产指出，随着各项盛事带动访港旅客人数上升，且租户组合持续侧重体验式零售、餐饮及时尚生活选择，零售租金可望靠稳；至于办公楼租赁市场挑战犹在，部分租户仍需租金宽减和优惠措施，短期内租赁收入增长空间有限，不过出租率有望维持稳定，甚至因应整体营商市况而改善。

至于物业销售业务，恒隆地产指，鉴于中港市场较易受政策发展和买家情绪影响，该集团于2026年将以严谨定价、分阶段放售和高质素产品为销售策略重心，而当经济复苏，将致力在同业中脱颖而出。

「恒隆V.3」聚焦扩大现有资产 降资本需求

恒隆去年公布了一系列「恒隆V.3」策略项目，指出受惠于「恒隆V.2」以内地核心商圈为主的发展重心，「恒隆V.3」将聚焦于扩大现有资产效益，降低资本需求，同时响应政府政策。该集团预计，杭州恒隆广场、上海恒隆广场扩建项目，以及一系列「恒隆V.3」策略项目将成为租赁收入增长主要动力。