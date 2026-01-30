巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿

据彭博报道，巴拿马最高法院裁定，长和（001）经营巴拿马运河附近两个港口的合约违宪。巴拿马港口公司发声明回应指，该裁决违反了相关的法律框架及批准合约的法例，有违诚信及背弃合约精神，令人不齿，称裁决是巴拿马政府超过一年以来，针对巴拿马港口公司及其投资者的各项行动之最新无理攻击，当中包括针对该特许经营权和巴拿马港口公司一连串荒谬行径。

长和股价最新报63元，跌4.9%。

巴拿马最高法院于当地时间周四晚间在社交媒体上宣布了裁决，但未提供详细说明。巴拿马港口公司表示，该公司及其投资者永久保留法律追究权利，包括诉诸国内及国际法律程序在内的所有权利。

祸及巴国法治和法律确定性

巴拿马港口公司表示，营运巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头28年以来，巴拿马港口公司及其投资者已投资超过18亿美元于巴拿马的基建、科技和人才培育，这一金额是该国其他任何港口营运商投资额的数倍。这些投资创造了数以千计直接及间接的就业机会，造就巴拿马成为全球认可的港口和物流枢纽。

该公司指裁决不仅破坏巴拿马港口公司及其特许经营合约，还祸及数以千计直接或间接仰赖港口业务为生的巴拿马家庭之福祉与安定，也损害该国的法治和法律确定性，指「巴拿马政府的行为跟其法律和合约框架相悖，自相矛盾，荒谬绝伦」，不但伤害尽责的特许经营者和投资者，吓怕其他投资者；也势将持续损害巴拿马作为可靠司法管辖区的声誉，削弱其全球具竞争力物流枢纽的地位。该公司又提醒巴拿马政府，制度和法律之稳定、对合约之尊重，都是可持续发展和法治的重要支柱。

保留法律追究权利 续寻求保持合作

该公司表示，巴拿马港口公司的特许经营合约经过国际招标程序，过程公开透明。自那时起，巴拿马港口公司一直秉持开诚布公的态度，遵守其合约及法律责任，包括全力配合当地政府的各项审计。巴拿马港口公司在过去一年来，无论事态如何发展，仍然与巴拿马政府保持合作。因应近期连串事件影响巴拿马港口公司及其投资者，巴拿马港口公司及其投资者永久保留法律追究权利，包括诉诸国内及国际法律程序在内的所有权利。

巴拿马港口公司及其投资者一直寻求与巴拿马政府合作，再次呼吁大家透过相互尊重的协作和蹉商，以避免造成混乱，并维护为巴拿马甚至全球提供高质港口服务的特许经营权。

