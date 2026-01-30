巴拿马最高法院裁定长和两港口合同违宪 长和股价急挫逾5%
更新时间：11:35 2026-01-30 HKT
据彭博报道，巴拿马最高法院裁定，长和（001）经营巴拿马运河附近两个港口的合约违宪。长和股价在消息传出后「插水」，最多跌逾5%，低见62.8元。
法院于当地时间周四晚间在社交媒体上宣布了这一裁决，但未提供详细说明。
长和自1997年开始经营这些港口，合约于2021年延长。巴拿马审计长Anel Flores去年对合约延长提出诉讼，指控该交易使巴拿马损失超过10亿美元的税收，并且长和的子公司巴拿马港口公司未能为延长合约取得适当批准。
长和去年3月宣布出售内地及香港以外43个港口的交易，当中包括两个巴拿马港口。
