港股短线超买借势调整｜古天后

1月30日，多云，有一两阵雨。市场对大型企业在AI相关开支过多仍有忧虑，美股隔晚科技股表现较差，拖累纳指一度跌逾2%，收市前则收复大部份失地。道指收市报49071，回升55点或0.11%；标指跌9点或0.13%，报6969；纳指最终跌幅收窄至172点或0.72%，报23685。Meta业绩理想并唱好前景，抵消AI相关开支增加忧虑，股价急升一成；IBM升5.1%，为最大升幅道指成份股。相反，微软云端业务增长前景掀忧虑，加上开支多过预期，股价急泻10%，为跌幅最大道指成份股，亦为2020年以来最大单日跌幅，市值单日损失3570亿美元。虽然美元弱势MSCI警告印尼企业股权过度集中影响当地股市的可投资性后，雅加达综合指数昨一度再泻逾10%，连续两天触发停市，惟收市跌幅大幅缩窄至约1%。

金价昨升穿5500美元关口

贵金属再破顶，贬值交易推动下，现货金价继周三劲升4.6%，创2020年3月以来最大升幅后，昨曾攀高3.3%，一举升穿5500美元关口，高见5595.47美元，但其后急跌5.8%至5104.6美元，尾段挽回大部分失地，但至今早再度回软，反弹至5500美元水平再回落至5200美元。现货银价一度扬升4.3%至121.654美元，齐刷新纪录，其后一度倒跌8.6%至106.811美元，尾段轻微转升。景顺（Invesco）日本以外亚太区客户方案主管Christopher Hamilton直言，金价上升速度快并不断冲破里程碑，显示投资者对传统政策工具信心急跌。伦敦期铜曾升10.7%，创16年来最大升幅，高见每吨14531.7美元，其后涨幅缩至约5%。

特朗普指联储局应立即减息

美国总统特朗普于社交媒体继续批评联储局主席鲍威尔拒绝减息，损害国家及国家安全，并指联储局应立即大幅减息。美国10年期债息最多转挫3个基点，报4.221厘，对息口较敏感嘅2年期债息倒跌3.4个基点，至3.547厘。美汇指数一度回落0.45%，报96.016，日圆续造好，曾涨0.48%，报152.68兑每美元。加密货币「一哥」比特币急跌6.7%，至83382美元。市场关注伊朗局势，纽约期油飙升3.5%，每桶收报65.42美元，布兰特期油自去年9月以来首次涨穿70美元，收市涨3.38%至70.71美元。

港股二万八关仍未企稳

港股昨日二万八关得而复失，恒生指数早段低开199点后，一度跌215点见27611低位，其后倒升，曾高见28056超过四年半高位。不过二万八关未能企稳，收市报27968，升141点或0.42%，成交额3319亿元。不过至夜期时段，一度受纳指急挫拖累，夜期一度急回，甚至跌穿27600水平，打回原形。其后反弹重返27800水平，ADR及今早黑期于27800水平徘徊，今日大市或低开逾百点。如低开见27800水平未能企稳，有机会回试昨日低位27600，如下破27600，则进一步回调退守至27400-27500。不过港股走势偏强，料短线唔会进行大幅度调整。

人民币升值吸资金入港股

近日港股持续走强，主要受惠环球投资者加强美股以外市场配置；加上因美元贬值，港元跟美元挂钩情况下，变相拉低港股估值，而港股大部份上市企业为内地企业，收入以人民币为主，人民币强势下，变相收入被拉高，这两个因素同时吸引更多海外资金投放于港股市场。不过二万八心理关口，未能一时三刻就企稳，加上连升七个交易日后，港股短线呈超买，料短线或先行于二万八关之下作整固，但调整幅度未必太大，或者可以高位横行修正超买指标代替调整。踏入业绩期后，如企业业绩保持平稳，以及展望前景理想，或吸引更多资金入市，其后有望再向上突破。短线恒指支持位为27600/27400/27200，上方阻力为28000/28200/28400。

古天后