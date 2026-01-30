Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SanDisk季绩超预期 数据中心业务升逾六成 股价盘后急升近两成

数据存储巨头SanDisk公布2026财年第二季业绩，受惠于AI基础设施建设带动的强劲需求，收入按年大增61%至30.25亿美元，优于业绩指引；毛利率大幅提升至50.9%，按年升18.6个百分点；净利润为80.3亿美元，按年升672%：调整后每股盈利录得6.20美元，较去年同期急升404%。

SanDisk今年股价已累升127.19%，业绩公布后，刺激盘后股价急升17.2%，最高见632美元，盘后收报631.9美元，升17.17%。

按业务划分，数据中心业务表现最为亮眼，收入按年飙升76%至4.4亿美元；边缘计算业务收入为16.78亿美元，按年增长63%；消费者业务收入则录得9.07亿美元，按年增长52%。

业绩突显公司执行能力

SanDisk行政总裁David Goeckeler表示，本季度业绩突显公司在优化产品组合、加速企业级SSD部署以及把握市场需求动态方面的执行能力。同时，市场亦清楚认识公司产品在支撑AI以及全球科技体系运行所发挥的作用。

他亦指，公司已进行结构性调整，将供应与持续且具吸引力的市场需求对齐，这将有助推动有纪律的增长，并持续交付领先业界的财务表现。

展望第三季收入料达48亿美元

SanDisk预期，2026财年第三季收入将介乎44亿至48亿美元之间，毛利率预计在65.0%至67.0%区间。此外，每股盈利预期将大幅升至12.00至14.00美元。

