恒指急插580点 资源股挨沽 紫金泻9% 专家料属大涨小回｜港股收市

市场观望即将揭盅的美国新任联储局主席，加上港股七连升已累升1481点后，投资者入市态度谨慎，港股于1月最后一个交易日顺势回调。恒指周五低开后愈跌愈有，最终以近全日低位收市，收报27387点，跌580点或2.08%收市，失守27500关，兼创逾2个月以来最大的单日跌幅。不过全周计恒指累升637点或2.38%，创逾2个月以来最大单周升幅，全月亦累升1756点或6.85%，终止连跌3个月趋势。

恒指低开182点，早段跌幅曾收窄至80点，惟科网股和黄金等资源股跌势加剧，拖累恒指跌幅再度扩大，最多跌点，全日收报27387点，跌580点。国指收报9317点，跌235点或2.47%；科指收报5718点，跌122点或2.1%。大市成交虽回落至3016亿元，但仍在3000亿元水平以上。北水维持流入32.22亿元，连续第二日流入。

全周计，恒指累升637点；国指累升156点；科指跑输大市，累跌79点。全月计，恒指累升1756点；国指累升403点；科指累升202点。

股份方面，信义玻璃（868）以累升13.4%，为本周表现最佳蓝筹股；中升控股（881）累跌9.8%，为本周表现最差蓝筹股股；全月计，新地（016）累升32.7%，为本月表现最佳蓝筹股；金沙中国（1928）累跌13.1%，为本月表现最差蓝筹股。

金价银价快速回落 黄金股和白银股急跌

国际金价和银价快速回落，黄金股和白银股亦跟随急跌。紫金（2899)溢价37.2%发15亿美元零息可换股债，股价急跌9.2%，收报41.9元；同系的紫金黄金国际(2259)泻10.7%，收报218.6元；赤峰黄金(6693)大跌14.4%，收报39.9元；山东黄金(1787)跌14.3%，收报44.26元；中国白银（815）走低6.7%，收报0.7元。

市场忧虑科企AI支持 科网股有沽压

市场对大型企业在AI相关庞大的开支获感忧虑，传阿里巴巴（9988）将加对AI基建与云计算的资金至4800亿元人民币，阿里股价下滑2.4%，收报169.2元；其他科网股亦有沽压，美团（3690）跌1.4%，收报97.2元；快手（1024）挫3.4%，收报80.15元；腾讯（700）跌2.6%，收报606元；小米（1810）下降3.1%，收报35.5元。

内地锂期货下滑近一成，锂相关股纷纷走弱。天齐锂业(9696) 挫10.3%，收报49.42元； 赣锋锂业(1772)下滑10.9%，收报60.5元；电车股亦普遍受累向下。比亚迪（1211）跌4%，收报97.75元；理想（2015）下降2.6%，收报65.95元。

传巴拿马最高法院裁定长和经营违宪 长和跌4.6%

重点股方面，据外电报道，巴拿马最高法院裁定，长和（001）经营巴拿马运两个港口的合约违宪。长和急跌4.6%，收报63.25元，一股拖累大市13点；传黑石集团入股新世界（017），新世界逆市扬2.2%，收报11.38元；惟同系的周大福（1929）大跌6.7%，收报14.4元；舜宇（2382）发盈喜，料去年多赚70%至75%，该股仍跌0.5%，收报62.6元；

恒隆地产(101)去年全年录得纯利32.02亿元，按年增加3.5%，维持派息40仙，股价升1%，收报9.44元；恒隆（010）去年纯利亦升3%至24.07亿元，股价亦升0.5%，收报16.83元。

梁杰文：料后市将维持大涨小回格局

宏高证券投资经理梁杰文表示，港股本周累计升幅属夸张，美国联储局维持利率水平不变，甚至暗示减息可能不会太快或太多，这引发了一批黄金等资源股获利回吐，拖累了港股的投资气氛，因此导致港股出现调整。他续指，于恒指27000水平有资金低位吸，临近春节假期，市场通常会对政策利好措施有所憧憬，这在低位能为港股提供一定承接力，对港股短期内走势不需要太过忧虑，预期恒指只要能突破并稳定27000点，港股会继续维持大涨小回的格局。

对于长和事件，梁杰文表示，这件事政治味较浓，若消息落实确实会对公司营运产生很大影响。但估计公司将会就法院裁决进行上诉，或与地方政府再争取，预期长和短期股价会受压，不过长和业务繁多，政治上也不是完全没有转机，整体上财务不至于影响很大。他续指，预期长和股价沽压或会持续一段时间，可从风险谨慎角度考虑，持有长和的投资者或可沽货离场，待股价跌稳后再考虑是否重新入场。

-----------

港股七连升后出现回吐，恒指今早低开182点，最多曾跌536点，中午收报27469点，跌498点或1.78%。成交额1,653.43亿元。科指半日跌105点或1.8%，报5735点。

科网股有沽压，美团（3690）跌0.76%；京东（9618）跌1.39%；腾讯（700）跌1.52%；百度（9888）跌1.73%；阿里巴巴（9988）跌2.71%；小米（1810）跌2.73%；网易（9999）逆市升0.19%。

新世界曾飙11.8%

据彭博报道，巴拿马最高法院裁定，长和（001）经营巴拿马运两个港口的合约违宪。长和半日跌4.37%。

新世界（017）传易主美资黑石，今早一度升11.8%，高见12.45元，中午收报11.54元，升3.68%。周大福（1929）跌5.69%。

黄金相关股急挫

金价回落至5200美元水平，黄金相关股急挫，紫金矿业（2899）跌8.62%；紫金黄金国际（2259）跌10%；招金矿业（1818）跌8.9%；山东黄金（1787）跌12.9%。另外中国白银集团（815）亦随白银价格下挫，中午跌半成。

新东方（9901）获大行唱好，半日升3.56%，为最佳表现蓝筹。舜宇（2382）逆市升2%，该公司发盈喜，料去年多赚70%至75%。

石药（1093）与阿斯利康合作开发创新长效多肽药物，股价跌12%。

———

0930：Meta及微软绩后表现回异拖累大市，标指收市跌9点或0.13%，报6969点；纳指跌172点或0.72%，报23685点；道指收市则回升55点或0.11%，报49071点；反映中国概念股表现的金龙指数反弹0.35%，报7919点。

Meta收市升10.4%，该集团去年收入及盈利超出预期，并预计今年全年资本支出1150亿至1350亿美元之间，超出预期。至于微软则暴跌近10%，该集团同样收入及盈利超出预期，但上季资本支出大增66%创新高。其余重磅科技股，Tesla跌3.4%，英伟达升0.52%，Alphabet及苹果齐升约0.7%。

金价大幅波动，现货金周三逼近5600美元后，曾跌近6%至5104.6美元，后修复大部分失地，最新回升至5330美元水平。银价同样波动，现货银在升至121.65美元新高后，一度倒跌逾8%，最新回升至115美元左右。

ATM低开0.55%至近2%

港股方面，恒指低开182点，报27785点。科网股普遍向下，腾讯（700）跌1.12%；阿里巴巴（9988）跌1.9%；美团（3690）跌0.55%；小米（1810）跌1.14%；百度（9888）跌1.22%。

新世界（017）开市升5.57%，报11.75元。彭博昨日引述消息报道，新世界控股股东周大福企业正与黑石集团（Blackstone）深入讨论，拟将新世界的控股权出售。新世界其后发公告指，周企获部分潜在投资者就可能投资新世界的事宜接洽。周大福（1929）低开1.5%。

中铝伙力拓购巴西铝业股权

紫金矿业（2899）低开3.51%，该公司拟发15亿美元零息可换股债，料所得款项净额约为15.27亿美元，拟用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。紫金黄金国际（2259）跌5.96%；招金矿业（1818）跌3.33%；山东黄金（1787）跌4.35%；中国白银集团（815）跌2.66%。

中铝（2600）出资逾42亿人民币，伙力拓收购巴西铝业股权。股价低开3.32%。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股43.74亿港元。盈富基金(2800)、腾讯(700)、小米(1810)分别获净买入23.95亿港元、8亿港元、6.43亿港元；中移动(941)、紫金矿业(2899)阿里巴巴(9988)分别遭净卖出6.46亿港元、3.77亿港元、3.31亿港元。