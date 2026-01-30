恒指半日跌498点 紫金国际插10% 山东金跌13% 阿里小米跌2.7%｜港股开市

港股七连升后出现回吐，恒指今早低开182点，最多曾跌536点，中午收报27469点，跌498点或1.78%。成交额1,653.43亿元。科指半日跌105点或1.8%，报5735点。

科网股有沽压，美团（3690）跌0.76%；京东（9618）跌1.39%；腾讯（700）跌1.52%；百度（9888）跌1.73%；阿里巴巴（9988）跌2.71%；小米（1810）跌2.73%；网易（9999）逆市升0.19%。

新世界曾飙11.8%

据彭博报道，巴拿马最高法院裁定，长和（001）经营巴拿马运两个港口的合约违宪。长和半日跌4.37%。

新世界（017）传易主美资黑石，今早一度升11.8%，高见12.45元，中午收报11.54元，升3.68%。周大福（1929）跌5.69%。

黄金相关股急挫

金价回落至5200美元水平，黄金相关股急挫，紫金矿业（2899）跌8.62%；紫金黄金国际（2259）跌10%；招金矿业（1818）跌8.9%；山东黄金（1787）跌12.9%。另外中国白银集团（815）亦随白银价格下挫，中午跌半成。

新东方（9901）获大行唱好，半日升3.56%，为最佳表现蓝筹。舜宇（2382）逆市升2%，该公司发盈喜，料去年多赚70%至75%。

石药（1093）与阿斯利康合作开发创新长效多肽药物，股价跌12%。

0930：Meta及微软绩后表现回异拖累大市，标指收市跌9点或0.13%，报6969点；纳指跌172点或0.72%，报23685点；道指收市则回升55点或0.11%，报49071点；反映中国概念股表现的金龙指数反弹0.35%，报7919点。

Meta收市升10.4%，该集团去年收入及盈利超出预期，并预计今年全年资本支出1150亿至1350亿美元之间，超出预期。至于微软则暴跌近10%，该集团同样收入及盈利超出预期，但上季资本支出大增66%创新高。其余重磅科技股，Tesla跌3.4%，英伟达升0.52%，Alphabet及苹果齐升约0.7%。

金价大幅波动，现货金周三逼近5600美元后，曾跌近6%至5104.6美元，后修复大部分失地，最新回升至5330美元水平。银价同样波动，现货银在升至121.65美元新高后，一度倒跌逾8%，最新回升至115美元左右。

ATM低开0.55%至近2%

港股方面，恒指低开182点，报27785点。科网股普遍向下，腾讯（700）跌1.12%；阿里巴巴（9988）跌1.9%；美团（3690）跌0.55%；小米（1810）跌1.14%；百度（9888）跌1.22%。

新世界（017）开市升5.57%，报11.75元。彭博昨日引述消息报道，新世界控股股东周大福企业正与黑石集团（Blackstone）深入讨论，拟将新世界的控股权出售。新世界其后发公告指，周企获部分潜在投资者就可能投资新世界的事宜接洽。周大福（1929）低开1.5%。

中铝伙力拓购巴西铝业股权

紫金矿业（2899）低开3.51%，该公司拟发15亿美元零息可换股债，料所得款项净额约为15.27亿美元，拟用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。紫金黄金国际（2259）跌5.96%；招金矿业（1818）跌3.33%；山东黄金（1787）跌4.35%；中国白银集团（815）跌2.66%。

中铝（2600）出资逾42亿人民币，伙力拓收购巴西铝业股权。股价低开3.32%。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股43.74亿港元。盈富基金(2800)、腾讯(700)、小米(1810)分别获净买入23.95亿港元、8亿港元、6.43亿港元；中移动(941)、紫金矿业(2899)阿里巴巴(9988)分别遭净卖出6.46亿港元、3.77亿港元、3.31亿港元。