Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股业绩期个别发展 道指升200点 Meta飙升11% 微软反插一成

股市
更新时间：22:42 2026-01-29 HKT
发布时间：22:42 2026-01-29 HKT

美股投资者在议息后重新聚焦业绩期，三大指数个别发展，道指早段升200点，但纳指100点。

道指报49292点，升277点；标指报6951点，跌27点；纳指报23624点，跌233点或1%。

业绩科技股大幅波动，Meta（META）劲升11%，该集团去年收入及盈利超出预期，并预计今年全年资本支出1150亿至1350亿美元之间，超出预期。至于微软（MSFT）则暴跌10%，该集团同样收入及盈利超出预期，但上季资本支出大增66%创新高。苹果（AAPL）收市后公布业绩，一度升1%后回顺。

专家：停减息符预期 市场反应正面

富国银行投资研究所全球股票和实物资产主管Sameer Samana表示，联储局的声明基本上符合预期，而市场往往会对意外事件做出反应，期望企业盈利和经济数据能够推动下一轮上涨，但亦不排除2026年中期选举可能引发市场波动。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
6小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
6小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
7小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
11小时前