美股业绩期个别发展 道指升200点 Meta飙升11% 微软反插一成

美股投资者在议息后重新聚焦业绩期，三大指数个别发展，道指早段升200点，但纳指100点。

道指报49292点，升277点；标指报6951点，跌27点；纳指报23624点，跌233点或1%。

业绩科技股大幅波动，Meta（META）劲升11%，该集团去年收入及盈利超出预期，并预计今年全年资本支出1150亿至1350亿美元之间，超出预期。至于微软（MSFT）则暴跌10%，该集团同样收入及盈利超出预期，但上季资本支出大增66%创新高。苹果（AAPL）收市后公布业绩，一度升1%后回顺。

专家：停减息符预期 市场反应正面

富国银行投资研究所全球股票和实物资产主管Sameer Samana表示，联储局的声明基本上符合预期，而市场往往会对意外事件做出反应，期望企业盈利和经济数据能够推动下一轮上涨，但亦不排除2026年中期选举可能引发市场波动。