内地传「三条红线」淡出 融创等内房飙逾两成 专家：目前应鼓励金融机构支持

内媒《财联社》早前引述消息指监管部门已不再要求多数房地产开发商每月上报「三条红线」相关指标后，刺激多只内房股今日表现强势，其中融创中国（1918）及龙光集团（3380）暂升逾23%；世茂（813）升两成；旭辉（884）及碧桂园（2007）升16%；雅居乐（3383）亦升13%。

「三条红线」已经不合时宜

对于「三条红线」的淡出，内媒《新京报》引述了广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，「三条红线」在目前情况下已经不合时宜，一方面全国房企到位资金连续4年负增长，年均为-17.5%，超过了新建商品房销售额4年来年均-15.7%的跌幅，而且因银行「落雨收伞」的惯性操作，金融机构贷款投放已经过度收缩谨慎；另一方面，房企高杠杆、高负债扩张模式正在消退，现在开发贷资金、预售资金都已经实现专款专用、封闭流转，保障交付没有问题，风险也降低了很多。

行业调整后 不乏优质房企

李宇嘉更表示，目前应该鼓励金融机构支持房地产投资，认为行业经过调整后，留存下来的企业在保障交付的同时，转向打造高品质的「好房子」，不乏经营稳健、风险可控、口碑很好的优质房企，但由于目前需求比较疲弱，开发商销售和回款尚不稳定，如果融资不支持，可能导致「金融不支持—资金链紧张—降价甩卖—预期转弱—销售下滑—资金链紧张」的恶性循环。

此外，在实际调研中，有些开发商更反映其符合「白名单」条件，但由于该地过去曾发生多宗房企「爆雷」，或银行已经营策略调整，导致其无法融资。

花旗：内房削债后有望录显著盈利

另一方面，花旗发报告指出，内房行业在2025财年面临大幅减值及毛利率下降的挑战，但多数房企、尤其是国有企业，预计仍将录得盈利。该行又指，完成债务重组的公司在债务削减或债转股后，有望录得显著净利润，部份公司可能启动第二次重组计划。

中银国际则指，当前房地产行业仍然面临一定压力，但预计2026年首季可能会有适当的政策调整，若政策思路清晰、调整有力，第二季市场下行幅度或出现收窄，今年内房板块具有一定配置价值。

