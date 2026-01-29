中国私立医疗机构卓正医疗招股 入场费3363元 引入4名基石投资者

中国私立医疗服务机构卓正医疗（2677）由今日（29日）起至下周二（3日）招股，拟发行475万股，一成香港公开发售，招股价57.7元至66.6元，集资最多3.16亿元，每手50股，入场费3,363.58元，将于2月6日正式挂牌，海通国际及浦银国际为联席保荐人。

该股引入Health Vision、金域医学检验、明略科技（2718），以及小鹏汽车（9868）联合创始人何小鹏全资拥有的Galaxy Dynasty为基石投资者，投资金额合共约9,078.76万港元。

重点服务中高端医疗服务市场

招股书指出，集团战略重点是服务中高端医疗服务市场，目标群体是具有较强购买力及偏好更个性化护理的大众富裕人群（人均年可支配收入超过20万人民币）。于2024年，私立中高端医疗服务机构占中国中高端医疗服务市场总收入约66.5%，以及占中国医疗服务行业总收入约5.6%。

根据弗若斯特沙利文的资料，中国私立中高端医疗服务市场的总收入由2020年1,930亿元（人民币，下同）增长到2024年的4,263亿元，复合年增长率为21.9%，预计2024年至2029年将继续以14.3%的复合年增长率增长，到2029年达到8,314亿元。在私立中高端医疗服务分部中，按2024年收入计，集团是中国第三大私立中高端医疗服务机构，市场份额为2%。在更广泛的中高端医疗服务市场中，集团于2024年市场份额约0.1%。

目前集团在中国各地拥有及经营19家医疗服务机构，包括17家诊所和两家医院。此外，在新加坡经营4家全科诊所及在马来西亚经营1家全科诊所。所有的医疗服务机构均为以「卓正医疗」品牌运营的私立营利性医疗服务机构，收入主要来自提供医疗服务，包括实体医疗服务和线上医疗服务。

去年首8个月盈利升60%

业绩方面，去年首8个月收入录6.96亿元，按年升13%；期内盈利8,545.2万元，按年升60%。

至于是次集资所得款项净额用途方面，约35%用于通过打造一个医疗人工智能应用的专业人才库、与科研机构及公司开展战略合作及外部采购，同时其内部信息及数据技术部门对其自身的信息技术系统进行改进，部署人工智能先进技术来革新医疗服务及提高运营效率；约30%用于升级现有医疗服务机构及设立新的医疗服务机构；约25%用于在适当机会出现时收购一线城市及新一线城市中业绩良好的医疗服务机构；以及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

