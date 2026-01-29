港股六连升后 高位先作整固｜古天后

1月29日，短暂时间有阳光，稍后渐多云，有一两阵微雨。隔晚美国联储局议息，此前美股隔晚早段曾做好，标指曾再破顶，升越7000大关，其后几乎持平收市，微跌不足1点，报收6978。美市收市，道指报收49015，升12点或0.02%，纳指升40点或0.17%，报23857。与此同时，美国总统特朗普表示唔担心美元下跌，并警告可能对伊朗发动攻击，刺激现货金价今早于亚洲时段曾逼近5,600美元。

荷兰半导体设备生产商艾斯摩尔（ASML）订单破顶及南韩记忆晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）业绩优于预期，带动Nvidia股价收市升1.6%，应用材料涨1.2%，德州仪器唱好前景，股价急升近一成。艾斯摩尔于荷兰股价再升逾7%至纪录新高，但收市倒跌1.9%。Meta及微软于周三收市后公布业绩，股价分别回吐0.6%和升0.2%，但Meta续后股价一度急升近一成。亚马逊宣布裁减1.6万个职位，冀提升效率，股价倒跌0.7%。星巴克发出的全年同店销售指引好过预期，股价先升后跌0.6%。

联储局议息后如市场预期维持利率不变，美国10年期债息曾转升5基点，至4.273厘，对息口较敏感2年期债息倒涨2.9基点，至3.598厘。此外，日本40年超长期国债拍卖的市场反应理想，带动该年期国债孳息降2个基点，至3.915厘，进一步从上周的4.215厘纪录高位回顺。美汇指数扭转4天跌势，反弹0.59%至96.79，日圆挫1.22%，至154.05兑每美元。

港股支持位上移至27000

美元持续走软，利好中港股市，港股昨日连升第六个交易日，并升至四年半高位。恒指高开198点后升幅扩大，收市升699点，以全日高位27826点收市，成交额增至3615亿元，配合升势。不过至夜期时段则见回吐，夜期及ADR回吐逾200点，料今早大市低开。由于港股昨日已突破，并升穿去年10月高位，如今早低开后，回吐压力不大，恒指回试支持位，后市仍有条件继续向上。

隔晚美联储局议息，一如市场所料利率维持不变，会后声明指经济活动一直稳步扩张；与通胀相比，联储局亦降低对劳动力市场担忧，表示失业率已经喺一定程度上表现出稳定迹象，但就业增长仍处于低点。值得留意系声明中，删除劳动力市场疲弱风险高于通胀加剧表述，表明随着官员们认为联储局喺低通胀及充分就业两个目标上更加平衡，政策制定者应采取更耐心态度。对于未来息口路径，FOMC几乎未有给予任何明确指引，仅指出政策利率进一步调整幅度及时间，将取决于即将公布嘅数据及经济前景，暗示对未来潜在利率调整采取更审慎立场。市场预期，联储局最快要等到6月先会再次减息，即喺鲍爷完成任期前，利率或一直维持不变。

由于FOMC并未对短期利率走向作任何启示，市场焦点再回到企业业绩表现及经挤数据方面。而金价则持续破顶，金价一度逼近5,600美元后升势回顺，目前仍于5,500美元之上。估计港股可维持强势，不过今日为期指结算，料今日波幅或略为收窄，港股或先于高位整固。短线港股支持位将上移至27000水平，至于短线阻力约为28000水平。今日大市支持为27600/27400，上方阻力为28000。

古天后