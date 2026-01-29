恒指半日倒升145点 逼近两万八 金融及内房股向上 龙湖升近6%｜港股开市

恒指今早低开199点后，反复回升，最高曾见27981点，距离两万八关仅一步之遥，截至中午亦以近高位收市，报27971点，升145点或0.52%，半日成交1,719亿元；科指方面，中午报5861点，续跌38点或0.65%。

友邦及建行领涨 紫金升4%

重磅蓝筹股中，金融股支撑大市，友邦（1299）及建行（939）分别升1.9%及1.5%，汇控（005）亦升0.7%；此外，金价高企下，紫金（2899）大升4%，上述4股合共为恒指进账约80点升幅。

单计股价变幅，龙湖（960）半日升5.6%，为最佳表现蓝筹，其他蓝筹内房如中海外（688）及润地（1109）亦分别升4.3%及3.9%，物管股华润万象生活（1209）亦升近3%。此外，信义玻璃（868）亦升逾半成。

中银国际料内房具一定配置价值

消息面上，内媒《财联社》引述消息指，监管部门已不再要求多数房地产开发商每月上报「三条红线」相关指标。不过，部分已出现严重流动性危机的「出险房企」，仍须向地方专班组定期汇报资产负债率等核心财务数据。

另一方面，中银国际指当前房地产行业仍然面临一定压力，但预计2026年首季可能会有适当的政策调整，若政策思路清晰、调整有力，第二季市场下行幅度或出现收窄，今年内房板块具有一定配置价值。

—————

美国联储局一如预期维持利率不变，委员以10比2的投票比例通过此次的利率决定，当中理事米兰和沃勒持反对意见，二人均支持降息25个基点；值得留意的是，沃勒为下任联储局主席的热门人选之一。另一方面，中东局势持续升温，美国总统特朗普在社交媒体上表示，一支庞大舰队正前往伊朗，并已准备好迅速执行任务，若有必要将展现猛烈攻势，希望伊朗能迅速回到谈判桌，达成一项公平且合理的协议。

美股晶片及存储等AI相关股炒上

美股三大指数周三变动不大，其中道指升12点或0.02%，报49015点；纳指亦升40点或0.17%，报23857点；标指则跌不足1点，报6978点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升0.32%至7892点。不过，金价走势继续强势，一度破顶高见5,598美元，暂报5490美元水平；银价亦曾高见119.44美元，暂报117.78美元。

焦点股中，晶片及存储等AI相关股炒上，其中英特尔（INTC）升逾11%、美光科技（MU）升逾6%；西部数据（WDC）升逾10%；SanDisk Corp（SNDK）升逾9%；Rambus（RMBS）升逾7%；希捷科技（STX）更升逾19%。

金沙中国上季盈利按年跌10%

港股方面，恒指低开199点，报27627点。科网股普遍回吐，阿里巴巴（9988）开市跌1.4%；腾讯（700）跌1%；美团（3690）及小米（1810）亦跌1%；京东（9618）则跌2.3%，百度（9888）跌1.2%。

蓝筹股中，金沙中国（1928）公布，根据美国公认会计原则，上季盈利按年跌10%至2.13亿美元，收入增16%至20.5亿美元，经调整物业除息、税、折旧及摊销前盈利（EBITDA）则按年升约6.5%至近6.1亿美元。该股开市报17.9元，跌近5%。

黄金股续造好 紫金双雄再向上

黄金相关股继续造好，赤峰黄金（6693）升逾6%；山东黄金（1787）升4.5%、招金（1818）升3%；紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）均升近2%；中国白银（815）则升3.7%。

个股消息中，东方甄选（1797）公布截至去年11月底止中期收入增5.7%至23.12亿人民币；净利润录2.39亿人民币，扭亏为盈，去年同期则蚀约9,680万元人民币。该股开市报22.5元，升1.8%。

北水动向方面，昨日净卖出港股34.27亿元，腾讯（700）、泡泡玛特（9992）、长飞光纤（6869）分别获净买入12.09亿元、7.34亿元及2.98亿元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）及紫金矿业（2899）分别遭净卖出23.17亿元、9.45亿元及8.54亿元。