市场静待议息结果 美股早段齐造好 星巴克第一财季净营收增6% 股价急升

市场静待即将出炉的美国2026年的首份利率决议结果和主席鲍威尔会后讲话，目前市场普遍预期，联储局将在本周政策会议上维持利率不变。美股早段齐造好，道指升逾70点，纳指升逾150点。

截至昨晚10时40分，道指升71点，报49075点；纳指升156点，报23973点；标指升21点，报7000点。

市场普遍预期1月维持利率不变

芝加哥商品交易所的FedWatch工具预测显示，市场认为联储局在1月维持利率不变的概率为97.2%,只有2.8%预测联储局将会减息0.25厘。有市场分析认为，议息结果对市场的影响有限。

美银证券表示，市场基本完全定价1月利率将维持在3.5至3.75%不变，预计除了声明和新闻发布会后的标准波动外，此次会议对市场可能产生有限的影响。另外，盛宝银行在本周的报告亦指出，市场目前注意力转向（联储局）会议，尽管预计利率将保持不变，但市场对主席鲍威尔关于通胀、减息以及更广泛的政策前景的语气将非常敏感。

星巴克首季净营收增长6%

另外，重点股方面，亚马逊进一步推动组织架构精简。宣布计划裁减约1.6万名企业员工。亚马逊股价早段升0.7%，报246.3美元。星巴克第一财季合并净营收增长6%至99亿美元，星巴克股价急升5.3%，报100.93美元。