Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市场静待议息结果 美股早段齐造好 星巴克第一财季净营收增6% 股价急升

股市
更新时间：22:37 2026-01-28 HKT
发布时间：22:37 2026-01-28 HKT

市场静待即将出炉的美国2026年的首份利率决议结果和主席鲍威尔会后讲话，目前市场普遍预期，联储局将在本周政策会议上维持利率不变。美股早段齐造好，道指升逾70点，纳指升逾150点。

截至昨晚10时40分，道指升71点，报49075点；纳指升156点，报23973点；标指升21点，报7000点。

市场普遍预期1月维持利率不变

芝加哥商品交易所的FedWatch工具预测显示，市场认为联储局在1月维持利率不变的概率为97.2%,只有2.8%预测联储局将会减息0.25厘。有市场分析认为，议息结果对市场的影响有限。

美银证券表示，市场基本完全定价1月利率将维持在3.5至3.75%不变，预计除了声明和新闻发布会后的标准波动外，此次会议对市场可能产生有限的影响。另外，盛宝银行在本周的报告亦指出，市场目前注意力转向（联储局）会议，尽管预计利率将保持不变，但市场对主席鲍威尔关于通胀、减息以及更广泛的政策前景的语气将非常敏感。

星巴克首季净营收增长6%

另外，重点股方面，亚马逊进一步推动组织架构精简。宣布计划裁减约1.6万名企业员工。亚马逊股价早段升0.7%，报246.3美元。星巴克第一财季合并净营收增长6%至99亿美元，星巴克股价急升5.3%，报100.93美元。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
9小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
5小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
6小时前
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
时事热话
6小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
3小时前
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
影视圈
9小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
2026-01-27 18:37 HKT
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
13小时前