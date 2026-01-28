高盛明确判断中港股市「慢牛格」 核心动力不同去年 吁关注4大方向

高盛首席中国经济学家闪辉表示，该行预计香港今年GDP增速将从去年的3.3%回落至2.4%，但对香港消费市场仍持乐观态度，而增速下调的核心原因在于进出口领域的均值回归。香港作为开放型经济体，转口贸易占比高，去年净出口对经济的拉动作用强劲，今年这一贡献将大幅减小，从而拖累整体经济增速。

维持高配A股与港股建议

对于港股与A股走势，高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，该行明确判断未来12个月市场将呈慢牛格局，维持高配A股与港股的投资建议。他表示，按最新收盘价测算，港股未来潜在回报约14%，A股以沪深300指数为基准的预期回报达11%，两者在亚太区市场具显著配置价值。



至于市场回报的核心驱动力，刘劲津强调今年与去年截然不同。2025年MSCI中国指数30%的回报由估值收复推动，而2026年将切换为盈利增长驱动。背后逻辑在于当前港股动态市盈率约13倍，A股沪深300指数约15倍，均已回到历史平均水平，后续估值进一步扩张空间有限。高盛预计，今年上市企业盈利按年增速将达14%，较去年4%的水平大幅提升。

海外投资者增配空间较大

资金流动性方面，刘劲津认为今年国内个人投资者将带来2万多亿元增量资金，机构投资者增量资金约1万亿元，两者合计约3万亿元。部分资金将流入香港市场，推动南向资金全年总流入达2,100亿美元，再创新高。同时，海外投资者对中国股票配置仍处谨慎区间，后续增配空间潜力较大。

AI产业链是最重要增长主题

板块配置上，刘劲津建议关注四大方向，一是AI产业链，亦是今年最重要的盈利增长主题，覆盖软件、硬件及上下游配套环节，预计未来数年每年为上市企业盈利带来2%至3%的贡献，也是海外投资者最关注的板块；二是出海相关板块，不仅限于商品出口，医药CMO业务、旅游服务等服务业出海已成新亮点；三是「反内卷」受益板块，原材料等上游板块毛利处于历史低位，政策利好有望推动盈利修复；四是互联网与保险板块，互联网板块具备业务韧性与盈利修复潜力，保险板块可间接参与股市增长红利。

同时，他给出MSCI中国指数年底目标价100点，以昨日87点收盘价计算，仍有13%至14%的回报空间，恒指则暂未给出明确目标价。刘劲津补充，今年上市公司股东现金回报总量预计将达4万亿元，创历史新高，按总市值测算对应约3%的回报率，在全球市场具备竞争力。

料美联储6月、9月各降息一次

闪辉表示，高盛预计美国今年实质GDP增速达2.9%，大幅高于市场共识的2.1%；中国经济增速预测为4.8%，亦高于市场预期的4.5%。



对于美国经济的乐观判断，她指具三大支撑因素，包括关税对经济拖累减弱、「大而美」法案效应显现，以及美股上涨带来的财富效应。同时，美国核心PCE通胀料于年底回落至2%的政策目标水平，高盛预计美联储将于6月、9月各降息一次。

内地资金料重点「投资于人」

中国经济方面，闪辉强调当前正处于寻找增长新动能的关键阶段。外需层面，尽管对美出口占比回落至10%以下，但凭借成本优势与稀土产业链掌控力，对发展中国家出口增长强劲，预计未来三年出口年增长5%至6%；内需领域方面，房地产调整尚未见底，但对GDP拖累将从过去两年的2个百分点收窄至1.5个百分点，而消费市场虽增速偏弱，但服务消费表现优于商品消费，工资增速回升与居民信心改善已成积极信号。



政策端方面，高盛预计内地央行今年将两次降息，合计20个基点，广义财政赤字亦将扩张1.2个GDP点，资金将重点投向科技新基建、城市更新及教育、医疗、养老等「投资于人」领域。此外，内地PPI通胀将从去年的负2.6%回升至负0.7%，年底有望转正；人民币走势维持乐观，预计今年年底美元兑人民币汇率将达6.85，未来数年将以每年2%至3%的幅度稳步升值。