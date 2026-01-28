Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美汇急挫 金价再破顶 恒指高开198点 鸣鸣很忙首挂升88%｜港股开市

股市
更新时间：09:25 2026-01-28 HKT
美国总统特朗普再发表震撼市场的讲话，拒绝承认美元急挫，并指美元「表现良好」，当被问到是否担心美元贬值时，表示「我希望美元回归自身应有水平，这是合理的做法」，甚至暗示他可以操控美元汇率，「让它像摇摇（Yo-yo）一样涨跌」。受消息影响，美汇指数急挫，曾低见95.55，创2022年2月中以来低位，今早轻微回升，暂报96水平；此外，现货金价再创新高，高见5,202美元，白银价格亦曾见114.39美元。

美股三大指数周二个别发展，其中道指收市跌408点或0.83%，报49003点；标指升28点或0.41%，报6978点；纳指升215点或0.91%，报23817点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二亦升0.48%至7866点。

金价高企 赤峰黄金升逾4%

港股方面，恒指今早高开198点，报27325点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.35%；腾讯（700）升0.99%；美团（3690）升0.47%；小米（1810）无起跌；京东（9618）亦升1.5%，惟百度（9888）逆市跌0.4%。

金价高企，相关股继续造好，赤峰黄金（6693）升4.5%；招金（1818）升2.6%；山东黄金（1787）、紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）亦升逾2%；中国白银（815）则升2.6%。

鸣鸣很忙国际发售超购43倍

新股方面，鸣鸣很忙（1768）今日正式挂牌，该股公开发售部分录约1,898倍超购，一手中签率3%，国际发售超购43倍。该股开市报445元，大升88%。

云知声料大模型相关收入增逾1057%

个股消息中，云知声（9678）预期2025年度实现大模型相关业务收入合计约6亿至6.2亿人民币，按年增长约1057%至1095%。集团表示，大模型相关业务收入数据仅反映部分业务表现，期内整体收入料约11.8亿至12.4亿元，按年增长26%至32%。该股开市报243元，升10.5%。

曹操出行折让近9%配股

此外，曹操出行（2643） 拟配售1,200万股，集资3.9亿元，相当于经扩大已发行股份总数近2.1%，每股配售价32.46元，较上日收市价35.66元折让近9%。该股开市报34.96元，跌2%。

北水动向方面，昨日净卖出港股6.35亿元，腾讯（700）、国寿（2628）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入10.24亿元、5.11亿元及3.55亿元；而中移动（941）、紫金矿业（2899）及中芯国际（981）则分别遭净卖出11.47亿元、8.43亿元及5.53亿元。
 

