恒指大升699点 创近4年半高 汇丰腾讯阿里升2% 紫金国际飙8.7%｜港股收市

美国总统特朗普最新发言震撼市场，美汇指数曾跌至近4年低位，美元的走弱有助港股，加上在金融股和科网股及「中特估」 板块走强，恒指在期指结算日前夕高开后愈升愈有，并以全日最高位收市，收报27826点，升699点，恒指连升6日，累升1339点，并为去年5月以来最长升浪。恒指不仅升穿去年最高位27381点，并创近4年半高位。大市成交大增至3615亿元，为去年10月14日以来最多。不过北水继续趁机食糊，转流出34.27亿元，连续第四日净流出。

恒指高开199点后，早段升幅曾收窄至132点，惟触底后随即反弹，并愈升愈收，更以全日最高位收市，收报27826点，升699点。国指收报9512点，升267点；科指收报5900点，升145点。

科网股纷纷向上支撑大市。重磅股阿里巴巴(9988)扬2.1%，收报173.5 元；腾讯（700）涨2.3%，收报621 元；美团（3690）升1.9%，收报98.35 元；快手（1024）走高4.4%，收报82.3 元。

金融股续强势 友邦扬2.8%

息口敏感的金融股维持强势。恒生银行周二正式退市，汇控(005)走高2.2%，收报137.5 元，一股贡献恒指近58点；友邦（1299）扬2.8%，收报88.85元；工商银行（1398）升3.6%，收报6.59元；中国平安（2318）涨1.8%，收报70.95元。

美国将在中东地区举行一场为期数攻的空军战备演习，地缘政治紧张局势加剧，及被视为对伊朗施加军事压力，加上摩根大通报告指出，全球资金正大码加注大宗商品市场，金价再破顶，其他资源股亦见走强。黄金股中紫金（2899）向上3.1%%，收报44.76元；同系的紫金国际（2259）飙升8.7%，收报253.2元；山东黄金（1787）扬8.7%，收报51.2元。

中铝弹升12% 中石油升5%

资源股中，中国宏桥（1378）弹高7.3%，收报40.22元，为表现最佳蓝筹股；中国铝业（2600）大升12.7%，收报15.06元。「三桶油」亦表现亮眼。中海油（883）升4.9%，收报24.66元；中石油（857）向上5%，收报9.25 元；中石化（386）涨3.6%，收报5.45 元。

内房万科（2202）两债券获展期，债务化解取得重大进展，及券商唱好今年内地楼市政策持续加码，内房股集体上涨，万科走高3.6%，收报3.74 元；龙湖（960）升3.2%，收报9.87 元；华润置地（1108）涨4.6%，收报29.8 元；中海外（688）升1.5%，收报13.79 元。

央企加力推进AI 中电信升6.3%

国资央企将更大力度推进「AI+」专项行动，切实当好中国智算基础设施的重要供给者 ，正大力发展的AI业务电讯股中，中国电信 (728)扬6.3%，收报5.42 元；中国联通 (762)涨4.9%，收报8.1 元；中国移动 (941)升3.1%，收报80.9 元。

个股方面，首挂新股鸣鸣很忙（1768）收报400元，较招股价236.6元大升69.1%，不计手续费一手赚16340万元。

蜜雪遭削评级 逆市跌10.9%

云知声（9678）预告，2025年度实现大模型相关业务收入合计约6亿至6.2亿人民币，按年增长约1057%至1095%。该股大升73.8%，收报382元。曹操出行（2643）折让近9%配股集资，曹操出行逆市跌0.4%，收报35.52元。蜜雪集团(2097)遭瑞银评级下调至「中性」，蜜雪逆市急跌10.9%，收报397.6元。

---

恒指今早高开198点后，走势持续强劲，升幅一度扩大至660点，高见27786点，截至中午报27725点，升598点或2.21%，半日成交1,963亿元。科指方面，中午报5854点，升100点或1.74%。

腾讯及阿里等科网股齐向上

重磅蓝筹股中，汇控（005）半日再升2.7%创新高，单只股份已为恒指贡献68点，同时腾讯（700）及阿里巴巴（9988）亦分别升2.14%及1.65%，力撑大市。其余科网股亦见集体上升，京东（9618）升2.11%；小米（1810）升1.41%；美团（3690）升1.14%；百度（9888）亦升0.39%。

中海油及中石油升逾半成

单计蓝筹股变幅，信义玻璃（868）升6.2%，成表现最好蓝筹；中海油（883）升5.9%；中国宏桥（1378）升5.71%，该股受惠于铝供应紧张等因素，令铝价持续上涨。此外，泡泡玛特（9992）亦升5.55%，该股近期连日回购，彰显其发展信心。

另一方面，美国中央司令部宣布将举行为期数天的空军军备演习，被视为对伊朗施加军事压力。受到消息影响，国际油价上升，除了中海油向上外，中石油（857）及中石化（386）亦造好，分别升5.45%及3.8%。

内房受惠万科债务化解有进展

此外，受惠于万科债务的化解取得进展，以及今年内地楼市政策持续加码，内房股集体上涨，万科（2202）半日升2.49%；中国金茂（817）升7.95%；绿城中国（3900）升6.71%；碧桂园（2007）亦升1.89%。

个股方面，今日上市的鸣鸣很忙（1768）一度升88%，高见445元，其后轻微回落，中午收报403元，升70.33%。

---

美国总统特朗普再发表震撼市场的讲话，拒绝承认美元急挫，并指美元「表现良好」，当被问到是否担心美元贬值时，表示「我希望美元回归自身应有水平，这是合理的做法」，甚至暗示他可以操控美元汇率，「让它像摇摇（Yo-yo）一样涨跌」。受消息影响，美汇指数急挫，曾低见95.55，创2022年2月中以来低位，今早轻微回升，暂报96水平；此外，现货金价再创新高，高见5,202美元，白银价格亦曾见114.39美元。

美股三大指数周二个别发展，其中道指收市跌408点或0.83%，报49003点；标指升28点或0.41%，报6978点；纳指升215点或0.91%，报23817点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二亦升0.48%至7866点。

金价高企 赤峰黄金升逾4%

港股方面，恒指今早高开198点，报27325点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.35%；腾讯（700）升0.99%；美团（3690）升0.47%；小米（1810）无起跌；京东（9618）亦升1.5%，惟百度（9888）逆市跌0.4%。

金价高企，相关股继续造好，赤峰黄金（6693）升4.5%；招金（1818）升2.6%；山东黄金（1787）、紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）亦升逾2%；中国白银（815）则升2.6%。

鸣鸣很忙国际发售超购43倍

新股方面，鸣鸣很忙（1768）今日正式挂牌，该股公开发售部分录约1,898倍超购，一手中签率3%，国际发售超购43倍。该股开市报445元，大升88%。

云知声料大模型相关收入增逾1057%

个股消息中，云知声（9678）预期2025年度实现大模型相关业务收入合计约6亿至6.2亿人民币，按年增长约1057%至1095%。集团表示，大模型相关业务收入数据仅反映部分业务表现，期内整体收入料约11.8亿至12.4亿元，按年增长26%至32%。该股开市报243元，升10.5%。

曹操出行折让近9%配股

此外，曹操出行（2643） 拟配售1,200万股，集资3.9亿元，相当于经扩大已发行股份总数近2.1%，每股配售价32.46元，较上日收市价35.66元折让近9%。该股开市报34.96元，跌2%。

北水动向方面，昨日净卖出港股6.35亿元，腾讯（700）、国寿（2628）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入10.24亿元、5.11亿元及3.55亿元；而中移动（941）、紫金矿业（2899）及中芯国际（981）则分别遭净卖出11.47亿元、8.43亿元及5.53亿元。

