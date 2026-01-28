恒指半日升598点 汇控领涨大市 信义玻璃涨逾6% 石油股及内房股受捧｜港股午市

恒指今早高开198点后，走势持续强劲，升幅一度扩大至660点，高见27786点，截至中午报27725点，升598点或2.21%，半日成交1,963亿元。科指方面，中午报5854点，升100点或1.74%。

腾讯及阿里等科网股齐向上

重磅蓝筹股中，汇控（005）半日再升2.7%创新高，单只股份已为恒指贡献68点，同时腾讯（700）及阿里巴巴（9988）亦分别升2.14%及1.65%，力撑大市。其余科网股亦见集体上升，京东（9618）升2.11%；小米（1810）升1.41%；美团（3690）升1.14%；百度（9888）亦升0.39%。

相关文章：汇丰股价再创新高 艾桥智发表「致香港的公开信」 称恒生开展新篇章

中海油及中石油升逾半成

单计蓝筹股变幅，信义玻璃（868）升6.2%，成表现最好蓝筹；中海油（883）升5.9%；中国宏桥（1378）升5.71%，该股受惠于铝供应紧张等因素，令铝价持续上涨。此外，泡泡玛特（9992）亦升5.55%，该股近期连日回购，彰显其发展信心。

另一方面，美国中央司令部宣布将举行为期数天的空军军备演习，被视为对伊朗施加军事压力。受到消息影响，国际油价上升，除了中海油向上外，中石油（857）及中石化（386）亦造好，分别升5.45%及3.8%。

内房受惠万科债务化解有进展

此外，受惠于万科债务的化解取得进展，以及今年内地楼市政策持续加码，内房股集体上涨，万科（2202）半日升2.49%；中国金茂（817）升7.95%；绿城中国（3900）升6.71%；碧桂园（2007）亦升1.89%。

个股方面，今日上市的鸣鸣很忙（1768）一度升88%，高见445元，其后轻微回落，中午收报403元，升70.33%。

---

美国总统特朗普再发表震撼市场的讲话，拒绝承认美元急挫，并指美元「表现良好」，当被问到是否担心美元贬值时，表示「我希望美元回归自身应有水平，这是合理的做法」，甚至暗示他可以操控美元汇率，「让它像摇摇（Yo-yo）一样涨跌」。受消息影响，美汇指数急挫，曾低见95.55，创2022年2月中以来低位，今早轻微回升，暂报96水平；此外，现货金价再创新高，高见5,202美元，白银价格亦曾见114.39美元。

美股三大指数周二个别发展，其中道指收市跌408点或0.83%，报49003点；标指升28点或0.41%，报6978点；纳指升215点或0.91%，报23817点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二亦升0.48%至7866点。

金价高企 赤峰黄金升逾4%

港股方面，恒指今早高开198点，报27325点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.35%；腾讯（700）升0.99%；美团（3690）升0.47%；小米（1810）无起跌；京东（9618）亦升1.5%，惟百度（9888）逆市跌0.4%。

金价高企，相关股继续造好，赤峰黄金（6693）升4.5%；招金（1818）升2.6%；山东黄金（1787）、紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）亦升逾2%；中国白银（815）则升2.6%。

鸣鸣很忙国际发售超购43倍

新股方面，鸣鸣很忙（1768）今日正式挂牌，该股公开发售部分录约1,898倍超购，一手中签率3%，国际发售超购43倍。该股开市报445元，大升88%。

云知声料大模型相关收入增逾1057%

个股消息中，云知声（9678）预期2025年度实现大模型相关业务收入合计约6亿至6.2亿人民币，按年增长约1057%至1095%。集团表示，大模型相关业务收入数据仅反映部分业务表现，期内整体收入料约11.8亿至12.4亿元，按年增长26%至32%。该股开市报243元，升10.5%。

曹操出行折让近9%配股

此外，曹操出行（2643） 拟配售1,200万股，集资3.9亿元，相当于经扩大已发行股份总数近2.1%，每股配售价32.46元，较上日收市价35.66元折让近9%。该股开市报34.96元，跌2%。

北水动向方面，昨日净卖出港股6.35亿元，腾讯（700）、国寿（2628）及长飞光纤光缆（6869）分别获净买入10.24亿元、5.11亿元及3.55亿元；而中移动（941）、紫金矿业（2899）及中芯国际（981）则分别遭净卖出11.47亿元、8.43亿元及5.53亿元。

