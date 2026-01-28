英皇珠宝盈喜平靓正｜唐牛

港股昨日终见突破，在一众金融股带动下，成功企稳27100点，成交未见明显增加，我觉得系好事，意味上方沽压不重，买盘轻易推高指数，且看落后蓝筹孖宝腾讯（700）及港交所（388）会否适时发力，为恒指增添破位动力。

料去年盈利大升逾60%

另一方面，英皇钟表珠宝（887）发盈喜，预计去年盈利大升逾60%，至不少于4.2亿元，主要由于香港及内地零售表现理想，令收入及毛利上升。盈喜后市盈率降至4倍，最新手头现金15亿元，相当于市值近九成，近日金饰股炒到飞天，英皇珠宝仍在1年低位徘徊，借盈喜炒上诱因不低。

