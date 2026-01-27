新股鸣鸣很忙暗盘曾升90% 一手可赚21340元

内地零食商「零食很忙」和「赵一鸣零食」母企鸣鸣很忙（1768）今日收市后暗盘交易，其中在富途曾高见450元，较招股价236.6元升逾九成，即每手100股账面可赚21,340元；其后稍见回落，暂报430元，续升逾八成。

据悉，鸣鸣很忙「顶头锤飞」的投资者，也未能稳中1手。

