专利数据供应商Patsnap拟港星双重上市 腾讯软银有份投资 

据彭博引述消息指出，专利数据供应商Patsnap正考虑在香港和新加坡进行双重上市。报道指，该公司计划透过是次上市集资3亿至4亿美元（约23亿至31亿港币），但目前相关讨论仍在进行中，上市规模、时间表及地点等细节尚未敲定。Patsnap未有回应置评请求。

Patsnap于2007年成立，专门提供专利数据及分析服务，声称已与超过15,000家企业合作，其背后股东包括红杉中国、软银集团（SoftBank）及腾讯控股（700）。

港交所力吸非中国企业上市

若交易落实，将有助强化港交所（388）吸引非中国企业上市的策略。港交所行政总裁陈翊庭上周接受访问时透露，目前有超过350家公司排队在港上市。

与此同时，新加坡IPO市场在经历多年低迷及流动性担忧后，2025年首次公开招股活动攀升至6年新高。另外，新加坡政府已开始向精选基金经理分配部分50亿新加坡元（约307亿港币）的投资资金，以助股市复苏。