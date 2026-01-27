「国会女股神」佩洛西退休前最后申报 续押注大型科企 新建仓一只金融股

有「国会山庄女股神」之称的佩洛西早前宣布将于2027年1月任期届满后退休，其最后一份申报文件显示，由去年底至今年除了继续押注大型科企外，更罕有新建仓一只金融股。

边沽出正股 边买入看涨期权

根据申报内容显示，虽然佩洛西沽出部份科技股「换马」，但亦透过买入「LEAPS」（长期股权预期证券）维持对科技股的看好，其中包括出售4.5万股苹果及2万股亚马逊，当中苹果的套现金额更高达2,500万美元，部分持股亦作慈善捐赠；另一方面，她买入苹果、亚马逊、Alphabet和英伟达（Nvidia）的看涨期权。值得留意的是，这些期权到期日均为2027年1月15日，行使价分别为苹果100美元、亚马逊120美元及Alphabet 150美元。

新建仓联博 以高股息率见称

除了科技股外，佩洛西今次罕有地买入金融股。文件显示，她于今年1月16日新建仓，买入2.5万股环球资产管理公司联博（AllianceBernstein），交易价值介乎100万至500万美元。联博以高股息率见称，有市场意见认为这可能是佩洛西在退休前，开始配置防守性较强、具稳定现金流的资产。

37年获利至少1.3亿美元 回报率16930%

与此同时，她亦卖出部分表现不似预期的持仓，包括出售了1万股迪士尼及5,000股PayPal，并行使Tempus AI及Vistra的期权。

根据《纽约邮报》统计，在佩洛西任职国会的37年间，其家族投资组合获利至少1.3亿美元，回报率高达16930%。佩洛西已表明2027年卸任，届时将不再受《股票法》规管，无需再公开披露交易。