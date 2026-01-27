《沽注一掷》原型Michael Burry再买GameStop 表明「长期持有」
发布时间：10:15 2026-01-27 HKT
据彭博报道，曾准确预测2008年金融海啸、电影《沽注一掷》（The Big Short）原型的著名投资者Michael Burry于社交平台Substack发文透露，已再度买入「迷因股」GameStop（GME），并对公司主席兼行政总裁Ryan Cohen充满信心。受消息刺激，GameStop周一股价曾急升8.8%至25.01美元，创下自去年5月以来最大单日升幅；收市则报24.01美元，升约4.4%。
直言相信CEO 公司现金流强劲
Michael Burry在文章中直言，「我相信Ryan，我喜欢目前的布局、管治及策略。」他指出，在Cohen的领导下，GameStop虽然关闭部分实体店，并尝试转向比特币及收藏品业务，但公司拥有强劲现金流。同时，GameStop虽然拥有巨额的净营运亏损（NOLs），但这些亏损可为未来所得税提供抵扣空间，加上公司的资本开支（CapEx）极低，财务状况稳健。
他形容，由于有形资产价值作为下行保护，拥有GameStop几乎是目前美股中能找到最具不对称潜力的投资之一。
事实上，GameStop在2021年散户大战华尔街时，股价曾暴涨数倍，当时Burry亦为投资者之一，但他其后表示，在股价爆发性上涨前就已出清持股。因此，Burry亦明言，此次愿意长期持有GameStop。
