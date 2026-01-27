恒指升341点 企上两万七 汇控扬3%破顶 险股发力 国寿劲升6%｜港股收市

港股投资气氛良好，恒指相隔逾两个月终企上27000关，收报27126点，升361点。国指收报9244点，升97点，科指报5754点，升28点或0.5%。大市成交2543亿元，但北水净流出6.4亿元，连续3日净流出。

重磅金融股领涨，中国人寿（2628）收升6%报34.1元；友邦保险（1299）涨4.1%报86.45元；中国平安（2318）扬2.4%报69.7元。汇丰控股（005）收升2.7%报134.5元，计及供股除净后，股价破历史新高。

科技股同样造好，阿里巴巴（9988）收升2.9%报169.9元；腾讯（700）升1.3%报607元；小米（1810）升1%报35.56元。

---

恒指今早高开97点后，升势持续，最多升423点，高见27188点，中午收市升287点或1.07%，报27053点，重上两万七关口，半日成交金额1,347.68亿元。科指半日升11点或0.2%，报5737点。

蓝筹股中，汇控（005）半日升2%、友邦（1299）升3.5%，连同阿里（9988）及（700）分别升2.2%及1.1%，领涨大市，4只股份已为恒指贡献168点。

哔哩哔哩创52周新高

科网股个别发展，哔哩哔哩（9626）的AI应用成为B站目前最核心的广告投放增量，消息刺激股价最高见270.4元，创52周新高，中午续升5.46%报270.2元；小米（1810）升0.51%。不过，百度（9888）半日跌0.19%%；美团（3690）跌0.51%；京东（9618）亦跌1.38%。

另外，内险股陆续披露去年全年的保费收入或净利润相关数据，预料2025年业绩预增可期，股价集体上涨，其中国寿（2628）升3.6%；中国人保（1339）升2.47%；中国平安（2318）亦升1.91%。

康耐特光学配股 不跌反升

个股方面，康耐特光学（2276）拟折让逾11%配股净筹近14亿元，所得款项将用于建设XR相关业务，惟股价不跌反升，今早一度升11.7%，创历史新高，中午报60.95元，升4.19%。

此外，开源个人AI助理ClawdBot掀起讨论热潮，其幕后开发者Peter Steinberger称目前使用Minimax 2.1本地跑Clawdbot，更称其为最「Agentic」的大模型，消息刺激相关股Minimax（100）半日升8.19%，报417.6元。

---

欧美关系持续紧张，欧洲议会国际贸易委员会主席朗格周一表示，欧洲议会当天未就是否恢复欧美贸易协议批准程序作出决定；同时，欧洲议会谈判团队将于2月4日召开会议，重新评估当前形势。另一方面，美国总统特朗普亦表示，韩国国会没有履行与美国达成的协议，宣布将对韩国汽车、木材、药品及所有其他商品对等关税从15%提高到25%。

金价银价冲高后有回吐

在地缘政治紧张局势下，金价银价持续高企，但冲高后有回吐，金价周一最高见5,111美元，暂已回落至5,025美元；银价高位曾见117.75美元，暂报107.1美元，即回落约9%。美股方面，三大指数周一表现向好，道指收市升313点或0.64%，报49412点；标指升34点或0.5%，报6950点；纳指升100点或0.43%，报23601点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.63%至7828点。

阿里发布千问旗舰推理模型

港股方面，恒指今早高开97点，报26863点。阿里巴巴（9988）正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，性能媲美GPT-5.2及Gemini 3 Pro，成为至今最接近国际顶尖模型的内地AI大模型；该股开市报166.8元，升1%。

其余科网股个别发展，腾讯（700）升0.08%，重上600元；美团（3690）无起跌；小米（1810）升0.06%；京东（9618）则跌0.2%，百度（9888）亦跌1.7%。

安踏收购PUMA SE近三成股权

个股消息中，安踏（2020）与法国皮诺家族旗下Artemis订立购股协议，斥资逾15亿欧元有条件同意收购PUMA SE的29.06%股权。该股开市报77.5元，升1.5%。

舜宇光学分拆已递交上市申请

舜宇光学（2382）公布有关建议分拆集团车载相关光学业务及独立上市，已透过其联席保荐人向联交所递交上市申请表格。该股开市报62.1元，升0.16%。

天数智芯产品性能超越Nvidia

天数智芯（9903）发布四代架构路线图对标及超越英伟达（Nvidia）架构，「彤央」边端产品性能超越英伟达AGX Orin，并公布逾300家客户、1,000次部署的规模化落地成果。该股开市报196元，升逾4%。

方舟健客盈喜大升后即配股

此外，方舟健客（6086）盈喜后昨日股价大升33%，最新公布拟以先旧后新方式配售约4,518万股，集资1.5亿元，相当于经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约3.3%，每股配售价3.32元，较上日收市价3.77元折让12%。该股开市报3.37元，跌10.6%。

北水动向方面，昨日净卖出港股8.25亿元，腾讯（700）、小米（1810）及泡泡玛特（9992）分别获净买入10.15亿元、8.22亿元及6.13亿元；而中移动（941）、紫金（2899）及盈富基金（2800）则分别遭净卖出11.77亿元、10.77亿元及10.36亿元。