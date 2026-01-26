美股迎本周议息及业绩期 道指早段升200点 苹果升逾1%
更新时间：22:34 2026-01-26 HKT
美股观望本周联储局议息后讯号、业绩期，以及地缘政治局势变化，道指早段暂升200点。
道指开报49299点，升201点；标指报6935点，升20点；纳指报23529点，升28点。
苹果（AAPL）升逾1%，该企推出新款AirTag；Meta（META）亦升1%。但特斯拉（TSLA）下跌逾1%。
业绩期关注AI资本支出
美股业绩期降临，法国巴黎银行财富管理投资策略总监Stephan Kemper表示，投资者关注市场对AI资本支出的解读，预计任何放缓的迹象，都可能对庞大规模投资的数据中心公司变现能力失去信心。
专家：美国盟友信心渐损
Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli表示，时现局势仍然非常不稳定，虽然无人特别忧虑美国对加拿大征收100%关税的威胁会实现，但特朗普政府不断以关税施压，在慢慢侵蚀盟友的信心。
金价升穿5100美金
政治与财政风险升温推动避险资产受捧，周一国际金价显著走高，现货黄金首破每盎司5100美元，COMEX黄金更一度触及5107美元历史新高；白银期货亦大涨，银价站上每盎司110美元关口。
