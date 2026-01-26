内地功能饮料龙头东鹏饮料招股 入场费逾2.5万 引入腾讯及淡马锡等基投

内地功能饮料龙头企业东鹏饮料（9980）今日（26日）起至周四（29日）招股，拟发行4,088.99万股H股，一成香港公开发售，招股价不高于248元，集资最多101.4亿元，每手100股，入场费25,050.11元，于2月3日正式挂牌，华泰国际、摩根士丹利及瑞银为联席保荐人。

H股招股价较A股折让12%

该股已在内地上市，东鹏饮料A股（605499）上周五收报253.36元人民币，折合约283.21港元，即H股招股价较A股最少折让12.4%。

值得留意的是，该股引入Al-Rayyan、淡马锡间接全资子公司太白、True Light、BlackRock、UBS AM Singapore、腾讯（700）、HSG Growth、JPMAMAPL、Azure Skylines Limited、泰康人寿、Pacific Century Pines Investments 1 Limited、FMR参与基金、Velmar Company Limited、Pinpoint、Amazing Mountain及Great China Motivation Fund Phase II L.P.为基石投资者，认购金额49.9亿港元。

招股书指出，东鹏饮料收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。根据弗若斯特沙利文报告，按销量计，在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第一，市场份额从2021年的15%增长到2024年的26.3%；按零售额计，是2024年第二大功能饮料公司，市场份额为23%。

覆盖逾430万家终端销售网点

招股书又指，集团已建立起覆盖全国的立体化销售网络，截至去年9月30日，覆盖全国超过430万家终端销售网点，实现中国近100%地级市覆盖。

品牌及产品方面，「东鹏特饮」已成为中国以零售额计的百亿级大单品，2024年能量饮料录得收入逾133亿元人民币，2022年至2024年收入年复合增长率达27.3%；在运动饮料领域，2023年1月推出的「东鹏补水啦」产品迅速崛起，推出第二年录得收入近15亿元人民币，按年增速达280.4%。截至目前，产品矩阵已涵盖能量饮料、运动饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物蛋白饮料和果蔬汁饮料等多个品类。

业绩方面，东鹏饮料去年首9个月录得收入168.38亿元人民币，按年升34%；期内盈利录37.6亿元人民币，按年升39%。

至于是次集资所得款项用途，约36%用于完善产能布局和推进供应链升级；约15%用于加强品牌建设和消费者互动，持续增强品牌影响力；约11%用于持续推进全国化战略，拓展、深耕和精细化运营渠道网络；约12%用于拓展海外市场业务，探索潜在投资及并购机会；约10%用于加强各个业务环节的数字化建设；约6%用于增强产品开发能力，持续实现产品品类拓展；以及约10%用于营运资金及一般企业用途。