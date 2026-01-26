Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股今年审慎乐观 料板块表现优于大市

更新时间：09:55 2026-01-26 HKT
发布时间：09:55 2026-01-26 HKT

去年本港股市畅旺，恒指累升逾17%，新股集资额重夺全球首位宝座。香港中国金融协会副主席兼天风国际证券行政总裁邹传接受本报访问时称，本港市场尚未进入基本面重估阶段，认为结构性问题依然存在，对今年本港市场表现持审慎乐观态度，并预期市场将更趋分化，即个股和板块的表现将会优于市场整体表现。

提三招吸引资金流入

邹传表示，去年香港股票和新股市场回暖主要是估值修复和政策预期驱动，实际上尚未进入基本面重估阶段，即企业盈利持续转好阶段，现存的市场的结构性问题，如流动性分化、定价权归属等依然存在。他还说，对今年香港市场（包括港股和新股）持审慎乐观态度，预计市场中普涨的行情依然存在，但个股和板块行情（Alpha）将优于整体普涨行情（Beta）。

被问及内地新股市场重启，会否影响香港集资排名。邹传认为，「集资额排名不重要，关键是香港的重新定位」。他指，过去香港的定位是外资投资中国的主要窗口，而现时不少内地资金希望走出去作投资，意味著香港的未来的定位将更新为双向门户，即不仅作为外资进行内地的窗口，还是内地资金投资全球的平台，并说：「若香港两扇门都开通了，将拥有独一无二的优势，届时全球企业将有机会为获得中国投资而来香港上市」。

谈及现时在地缘政治紧张情况下，香港可如何吸引更多资金流入香港市场。他说，这取决于香港能提供甚么样的资产，若资产多样且制度高度流通，确实可能吸引避险资金来港，其中的核心是让国际投资者、内地投资者感觉在投资一个「无缝的、规则统一的、风险可对冲的大中华市场。他建议可从三方面推进一是标的扩容，将REITs、期权和国际公司存托凭证纳入南向通，将北交所和科创板股票纳入北向通；二是延长交易时间，将南向通的交易时段与部分欧美市场重叠；研究实现T+0交割的可能性，及解决节假日安排带来的流动性中断问题；三是开发基于互联互通标的的股指期货等风险对冲产品，吸引长期型资金。

邹传认为，香港的未来不在于重复过去的成功，而在于定下一阶段的游戏规则，本港不仅是市场的参与者，更要成为新范式的构建者、新标准的贡献者、新桥梁的建造者。

