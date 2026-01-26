期指结算前 料港股反复上落｜古天后

1月26日，大致多云，日间短暂时间有阳光。美股连续两日反弹后，上周五个别发展，道指曾跌420点至48963，收市跌幅收窄至285点或0.58%，报49098；标指微升2点或0.03%，报6915；纳指反弹65点或0.28%，收23501。重磅股方面，Nvidia升1.5%，微软反弹3.3%，亚马逊升2.1%；英特尔喺晶片生产遇挑战并拖累业绩，股价急跌17%。高盛跌3.8%，摩通回落2%。

美债疲弱 或引发美股走弱

自发生格陵兰事件后，美债持续下跌，其实早于2024年底至去年9月，欧洲最大退休基金ABP所持美国公债嘅市值已大幅下降，欧洲正持续减持美债。而特朗普喺外交事务上变幻莫测性，加上其对欧美关系造成压力，正影响欧洲评级机构Scope对大西洋两岸主权国家评级展望，而特朗普政府举措亦持续影响着美国信用前景。值得留意美债持续疲弱，或引发美股开始走弱，金属价格不断破顶，正正反映资金避险情绪高涨。

虽然港股与美股关连性于近几年已大大减少，但外围股市一旦明显走弱，难免对港股构成影响。不过港股喺北水主导下，与A股关连性更高，而港股对中港两地股市消息更为敏感。上周五彭博消息指，内地境外集资热潮引发对上市公司质素担忧之后，中国证监会考虑收紧内地公司喺香港发行股份的标准。呢个消息一度令港交所（388）于上周五午后急跌，不过收市后，《第一财经》获悉，关于收紧赴港上市门槛、设300亿市值下限消息不实，当前境外上市政策没有变化。呢个消息带动夜期及ADR反弹。

恒指短线26300有一定支持

上周港股表现反复，美国总统特朗普有意谋夺格陵兰，并就反对此事欧洲八国额外加征关税，曾令港股上周初开局连跌两日，但其后特朗普又再TACO，美股大幅反弹，港股连弹三个交易日，但以一周累计，恒指仍跌95点，上周五报收26749。虽然周末美国发生民众于示威中被枪杀事件，民主党表示或撤回预算案支持，或令华底于月底再度陷入停摆，令道指期货今早走软，不过今早黑期未见有太大反应，仍于26700水平徘徊。

恒指上周初一度大幅跌穿5日及10日线，但其后反弹并收复，短线技术走势未致被完全破坏。不过本月港股成交明显减少，反映资金于市覆市况下采观望态度。不过北水持续流入港股，令港股市底偏强。值得留意为金属价格持续破顶，今早金价已破5,000美元，反映资金避险情绪仍高涨，预计短线股市表现仍反复。暂时恒指短线于26300水平有一定支持，但要企稳27000关并不容易。本周四为期指结算日，今日起开始踏入期指转仓期，于结算前大市或于此水平内上落，待结算后方有更明确方向。

古天后