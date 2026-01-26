Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开94点 泡泡玛特升逾4% 黄金相关股造好 紫金黄金国际升逾3%｜港股开市

更新时间：09:30 2026-01-26 HKT
发布时间：09:30 2026-01-26 HKT

港股向好，恒指今早高开94点，报26844点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.6%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）升0.4%；小米（1810）及京东（9618）亦分别升0.3%及1%，惟百度（9888）逆市跌2%。

灵宝黄金及赤峰黄金升逾4%

此外，金价高企，相关股继续造好，灵宝黄金（3330）及赤峰黄金（6693）升逾4%；紫金黄金国际（2259）升3.5%，紫金矿业（2899）亦升近3%；中国白银（815）亦升2.9%。

相关文章：金价突破5060美元再破顶 银价升逾4% 专家：目前市场投机性强

国泰君安国际盈喜 料盈利最多升293%

个股消息中，国泰君安国际（1788）发盈喜，料2025年度净利润为12.8亿至13.8亿元，按年升265%至293%；该股开市报2.77元，升2.6%。

泡泡玛特伙荣耀推手机热爆

泡泡玛特（9992）与荣耀推出的「潮玩手机」荣耀500 Pro Molly 20周年限定版已正式开售，据报线上平台销售火爆，线下门店亦是一机难求。泡泡玛特开市报229元，升逾4%。

郭思治：高追黄金需保持谨慎

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，虽然中期看好黄金，但黄金市场投机性较强，涨幅过大后必然需要调整，现水平投资者高追有风险，一旦金价回调，或急跌数百美元，建议投资者高追黄金或其他贵金属及相关股份需保持谨慎。

港股方面，郭思治表示，临近期指转仓和结算，市场具备向好条件，对港股走势持相对乐观态度，预计短期内恒指会在26500至27200点之间上落，惟近期出现内地军委会主席被调查的事件，可能会港股带来不确定性。

陆秉钧：恒指26100至27000上落

独立分析师陆秉钧则表示，内地近期增加孖展保证金要求让股市降温，令港股转弱，加上格陵兰已成「过去式」，伊朗影响被逐步消化，料对指数产生「黑天鹅」机会较微，恒指本周将在26100至27000区间上落，惟农历年市场憧憬资金南下炒作之下，届时有机会为港股带来利好行情。

对于美国联储局本周进行议息，以及美国总统特朗普表明已确定新一任联储局主席人选，陆秉钧指出，联储局目前运作仍然相当独立，加上议息会议非常接近，公布新主席将不会影响到是次议息结果，不排除市场借人选结果炒作，为美股带来极短线波动，惟对港股影响甚微。郭思治则指，由于市场已预期联邦基金利率维持不变，市场表现取决于是否有炒作题材吸引资金流入。

展望本周，除了美国联储局议息外，美国总统特朗普在本周将有公开发言，而美国1月消费者信心指数、中国去年全年工业利润等重要数据亦将出炉。此外，本港金融盛事亚洲金融论坛（AFF）今日开锣。

