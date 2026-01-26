Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指收升16点 北水连续第二日流出 市场炒股不炒市 金股及地产股落镬｜港股开市

更新时间：17:00 2026-01-26 HKT
发布时间：09:30 2026-01-26 HKT

市场观望情绪浓厚，港股周一整体表现好淡争持，恒指全日倒升16点收市，报26765点，连升4日，累升278点。大市成交增至2,616亿元。惟北水继续流出8.26亿元，连续第二日流出。市场炒股不炒市，个别板块继续有炒作，金价再破顶，黄金股再落镬，紫金（2899）升超过4%。本地地产股亦受捧，新地（016）再升近4%。

恒指高开95点后，迅速转跌，最多跌130点，随着黄金股和地产股发力，恒指重拾升势，最多升162点，高位有沽压和科网股跌势未止，恒指其后表现反复，最终全日收报26765点，升16点；国指收报9147点，跌13点；科指收报5725点，跌72点。

紫金升逾4% 中国白银大升19%

国际金价和白银价格再破顶，其中金价升穿5,000美元大关。黄金股和白银再落镬，紫金（2899）急升4.4%，收报42.18 元，为表现最佳蓝筹股；同系的紫金黄金国际（2259）升1.5%，收报208.8 元；赤峰黄金（6693）走高7.4%，收报42.76 元；山东黄金（1787）向上4.5%，收报48.22 元；白银价格穿100美元，中国白银（815）大升19.1%，收报0.81 元。

本地地产股强势 新地涨近4%

美国联储局本周将展开议息会议，对息口敏感的本地地产股亦见强势。新地（016）弹高3.9%，收报119 元；长实（1113）升3.1%，收报45.36 元；新世界（017）扬4.4%，收报9.83 元。

全球最大的半导体公司之一英特尔（Intel）AI需求和供应未能匹配，最新业绩指引低于市场预期，该股急跌17%，港股科网股亦受影响向下，拖累大市走势，百度（9888）急跌3.1%，收报155.5 元；快手（1024）挫3.3%，收报78.6 元；阿里巴巴（9988）跌2%，收报165.2 元；小米（1810）走低2.8%，收报35.22元。

国产化憧憬降温 半导体股向下

市传中国监管机构已原则上批准阿里巴巴、腾讯等企业购买Nvidia H200芯片，国产化憧憬降温，国产芯片和半导体急跌天数智芯（9903）泻7.6%，收报188.2 元；英诺赛科（2577）走低4.5%，收报60.45 元；中芯国际（981）下滑3.3%，收报75.55元；壁仞科技（6082）大跌4.3%，收报34.26元。

方舟健客盈喜 股价升逾三成

个股方面，方舟健客（6086）发盈喜，料去年全年扭亏为盈，转赚最多1,000万元人民币，该股飙升33.2%，收报3.77元；国泰君安国际（1788）发盈喜，料2025年度净利润按年最多2.93倍，股价弹高3.3%，收报2.79 元。

此外，泡泡玛特（9992）与荣耀合作推出的「潮玩手机」已正式开售，据报线上平台销售火爆，泡泡玛特先高后低，收市跌0.9%，报217.6元；瑞和数智（3680）折让约14%配股集资，惟股价大升68.1%，收报1.53元。

1215：恒指今早高开94点后，走势反复，升幅一度扩大至162点，高见26911点，逼近两万七大关，惟临近11点走势转差，截至中午报26773点，仅升24点或0.09%，半日成交1,510亿元。科指方面，中午报5721点，跌76点或1.31%。

中国白银半日升近12%

蓝筹股中，以紫金矿业（2899）半日升5%表现最佳。消息面上，该股旗下巨龙铜矿二期工程正式建成投产，达产后将在现有15万吨/日采选工程基础上，新增生产规模20万吨/日，形成35万吨/日的总生产规模，成为中国最大、全球海拔最高、入选品位最低的世界级超大型铜矿。

同时，金价强势亦带动多只相关股向上，其中赤峰黄金（6693）半日升逾7%；山东黄金（1787）及灵宝黄金（3330）升近4%；紫金黄金国际（2259）升逾2%。此外，中国白银（815）半日更升近12%。

新地半日升近5%

除了黄金相关股外，本地地产股亦见强势。新地（016）半日升4.8%，亦为表现最佳蓝筹之一；长实（1113）升3%；新世界（017）升2.6%；信置（083）亦升1.7%。

花旗一份报告指出指出，根据投资者反馈，对香港地产持正面态度，依行业划分优先次序为房地产开发商、中环写字楼、奢侈品零售，但非必需零售业则令人失望，该行看好新地（016）、香港置地、恒隆地产（101）及太古地产（1972）。

0930：港股向好，恒指今早高开94点，报26844点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.6%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）升0.4%；小米（1810）及京东（9618）亦分别升0.3%及1%，惟百度（9888）逆市跌2%。

灵宝黄金及赤峰黄金升逾4%

此外，金价高企，相关股继续造好，灵宝黄金（3330）及赤峰黄金（6693）升逾4%；紫金黄金国际（2259）升3.5%，紫金矿业（2899）亦升近3%；中国白银（815）亦升2.9%。

相关文章：金价突破5060美元再破顶 银价升逾4% 专家：目前市场投机性强

国泰君安国际盈喜 料盈利最多升293%

个股消息中，国泰君安国际（1788）发盈喜，料2025年度净利润为12.8亿至13.8亿元，按年升265%至293%；该股开市报2.77元，升2.6%。

泡泡玛特伙荣耀推手机热爆

泡泡玛特（9992）与荣耀推出的「潮玩手机」荣耀500 Pro Molly 20周年限定版已正式开售，据报线上平台销售火爆，线下门店亦是一机难求。泡泡玛特开市报229元，升逾4%。

郭思治：高追黄金需保持谨慎

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，虽然中期看好黄金，但黄金市场投机性较强，涨幅过大后必然需要调整，现水平投资者高追有风险，一旦金价回调，或急跌数百美元，建议投资者高追黄金或其他贵金属及相关股份需保持谨慎。

港股方面，郭思治表示，临近期指转仓和结算，市场具备向好条件，对港股走势持相对乐观态度，预计短期内恒指会在26500至27200点之间上落，惟近期出现内地军委会主席被调查的事件，可能会港股带来不确定性。

陆秉钧：恒指26100至27000上落

独立分析师陆秉钧则表示，内地近期增加孖展保证金要求让股市降温，令港股转弱，加上格陵兰已成「过去式」，伊朗影响被逐步消化，料对指数产生「黑天鹅」机会较微，恒指本周将在26100至27000区间上落，惟农历年市场憧憬资金南下炒作之下，届时有机会为港股带来利好行情。

对于美国联储局本周进行议息，以及美国总统特朗普表明已确定新一任联储局主席人选，陆秉钧指出，联储局目前运作仍然相当独立，加上议息会议非常接近，公布新主席将不会影响到是次议息结果，不排除市场借人选结果炒作，为美股带来极短线波动，惟对港股影响甚微。郭思治则指，由于市场已预期联邦基金利率维持不变，市场表现取决于是否有炒作题材吸引资金流入。

展望本周，除了美国联储局议息外，美国总统特朗普在本周将有公开发言，而美国1月消费者信心指数、中国去年全年工业利润等重要数据亦将出炉。此外，本港金融盛事亚洲金融论坛（AFF）今日开锣。

